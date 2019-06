Afirma que le "entristece" la renuncia de Borrell

Publicado 26/06/2019 14:08:56 CET

TOLEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente regional del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado este miércoles que la decisión del ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, de renunciar a su acta de eurodiputado --anuncio que está previsto que haga el socialista a las 15.00 horas--, le "entristece" porque Borrell es "un político de Estado".

A preguntas de los medios por este anuncio, que Borrell previsiblemente realizará en Bruselas, antes de presidir en Toledo la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular regional, Núñez ha admitido que no le gusta "que alguien salga así" y que "cuando uno asume un papel tiene que dar la cara y llegar hasta el final".

"Me entristece más que me alegra", ha reseñado el dirigente del Partido Popular autonómico, que ha apuntado que el hecho de que Borrell lo deje "no es positivo".

No obstante, ha admitido que "vivimos un momento político de máxima volatilidad, de mucha incertidumbre, donde la política está muy denostada" y donde hay figuras políticas "de peso" que "acaban saliendo y entrando en las instituciones" por "discordancias con las direcciones".