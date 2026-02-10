Núñez (PP) pide que Junta envíe "urgentemente" más medios a Talavera: "Esto no va de colores políticos"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, junto al alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio. - PP CLM

TOLEDO 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, junto al alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, ha solicitado "urgentemente" más medios humanos y materiales a la Junta de Comunidades debido a las inundaciones de varias calles de la ciudad, para facilitar el achique del agua de viviendas y garajes.

"Esto no va de colores políticos, va de vecinos que tienen problemas, por lo que da igual quién gobierne en cada administración, lo importante es colaborar para solucionar el problema", ha afirmado.

Núñez ha reclamado al Gobierno regional que actúe "de manera inmediata" y envíe más medios materiales y humanos a Talavera de la Reina para ayudar a los vecinos que están sufriendo graves inundaciones en sus viviendas, "con hasta un metro de agua en algunos casos".

"Los vecinos están enfadados y con razón. Cualquiera que se ponga en la piel de una familia que tiene un metro de agua en su casa entenderá perfectamente cómo se sienten", ha afirmado.

El presidente regional del PP ha puesto en valor la actitud del alcalde y de su equipo de Gobierno, "que llevan aquí desde el minuto uno, escuchando a los vecinos, trabajando sobre el terreno y dando la cara" y "que está a pie de obra y que no se esconde", ha informado el PP en nota de prensa.

Núñez ha explicado que el Ayuntamiento de Talavera ya ha puesto todos sus recursos a disposición para evacuar el agua y que el equipo de ingeniería municipal está trabajando para encontrar soluciones que vayan más allá de la emergencia inmediata. No obstante, ha insistido en que "ahora lo urgente es achicar el agua, traer más bombas y más medios", algo que, a su juicio, no puede asumir en solitario el Ayuntamiento.

Por ello, ha exigido a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que atienda la petición formal realizada por el alcalde y colabore de manera leal, ya que "Talavera necesita ayuda urgente" con más medios, más bombas y más recursos, porque "el Ayuntamiento ha hecho todo lo que está en su mano, pero es imprescindible que otras administraciones se sumen".

El presidente del PP regional ha lamentado que "cada vez que hay una catástrofe o una situación grave, el Gobierno de Castilla-La Mancha no esté", recordando episodios anteriores como la borrasca Filomena o la DANA de Letur.

En este sentido, Núñez ha señalado que "no se puede dejar de ayudar a un Ayuntamiento porque no sea de tu color político", ya que "a quienes se perjudica es a los vecinos". "Ahora no es momento de enfrentamientos políticos, es momento de ayudar a la gente", ha añadido.

Por último, Núñez ha pedido al Gobierno regional que "dé la cara y eche una mano a Talavera", insistiendo en que la ciudad "necesita hoy más que nunca la colaboración de todas las administraciones para que los vecinos puedan recuperar la normalidad lo antes posible".

LAS CALLES MÁS CRÍTICAS

Por su lado, el alcalde de Talavera ha escuchado a los vecinos afectados por las inundaciones de sus viviendas, debido a las intensas lluvias de la semana pasada y de la actual.

Ha mencionado que la ciudad ha experimentado mejorías en algunas calles que han abierto al tráfico como las calles Cristo, Mula, Carmen, Charcón, y San Esteban, pero el punto más crítico continúa estando en Entretorres, y permanecen inundadas también Hilanderas y Grisetas.

"Necesitamos más bombas de achique", ha reiterado el alcalde que también ha explicado que se necesita realizar una actuación "un poquito más arriba de la Portiña" para aliviar los problemas en Entretorres.

También ha explicado que los electromecánicos de Servicios Generales continúan estando en alerta para que las bombas de achique funcionen las 24 horas "y en caso de que se estropeen las arreglen a la mayor brevedad posible".

Gregorio ha reconocido que esta situación "es insostenible". "Por eso hemos pedido más medios materiales y humanos a la Junta" para revertir esta situación y ayudar a los vecinos afectados.

Por la ciudad discurren 8 arroyos cuyo caudal "está a tope", principalmente por las lluvias que han caído en la Sierra de San Vicente que ha repercutido en Talavera; ha dicho el alcalde, que ha recordado que el Tajo se encuentra en nivel rojo y que "está controlado".

"Comprendo y entiendo a los vecinos, yo soy un vecino como ellos y sé que es un problema muy grave, y estoy con ellos", ha dicho el alcalde, que ha asegurado que desde el jueves acude todos los días a las zonas afectadas "para conocer lo que sucede, y a mí se me cae el alma cuando vengo a estas calles y veo que no baja el nivel el agua".

PODER RETIRAR TODO EL AGUA

Ha confesado que ayer y hoy estaba más esperanzado porque en otras calles que estaban anegadas. "Hemos conseguido atajar el problema, pero aquí no, y tenemos que dar un paso adelante y necesitamos más medios para poder retirar todo el agua".

El alcalde solicitó ayer lunes 9 de febrero formalmente al Ministerio de Interior, de Transición Ecológica, y a la Junta que inicien los trámites para declarar a Talavera como zona gravemente afectada por una emergencia de Protección Civil (zona catastrófica), así como la adopción de medidas extraordinarias que permitan la reparación de los daños y la recuperación de la normalidad en la ciudad.

Esa declaración es esencial para poder articular ayudas directas a los afectados, apoyar a los sectores económicos damnificados, rehabilitar infraestructuras y reforzar las actuaciones de prevención ante futuros episodios similares".