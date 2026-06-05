Núñez (PP) replica a Page que es el PSOE quien tiene que tramitar el Estatuto en el Congreso: "Si no, que lo explique"

Archivo - El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, en el Congreso de los Diputados. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

TOLEDO 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que es el PSOE quien tiene que reactivar la tramitación del Estatuto de Autonomía de la región en el Congreso de los Diputados.

A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha insistido en que el PSOE será quien "tenga que explicar por qué no se tramita", toda vez que hay un centenar de enmiendas presentadas por grupos parlamentarios que ahora tendrán que ser discutidas.

Lamenta Núñez que el Estatuto no siga adelante "porque alguno" --en referencia al PSOE-- "quiere más diputados", obviando el líder 'popular' que el aumento de diputados solo sería posible con el acuerdo de una mayoría cualificada.

"Si un Estatuto que protege contra la despoblación, lucha contra la violencia de género, prioriza el agua o mejora la financiación en su planteamiento no sale adelante porque alguno quiere más diputados, tendrá que explicar", ha incidido.

En esta línea, ha rematado asegurando que el prefiere "más médicos, maestros o apoyo a los agricultores" que diputados, aunque llegó a acordar con el PSOE en la negociación la posibilidad de ampliar la horquilla de parlamentarios.