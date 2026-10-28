Núñez (PP): "Todos tenemos que estar unidos al servicio de la emergencia"

Archivo - El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez. Foto de archivo. - PP - Archivo

TOLEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, tras el accidente ferroviario en la localidad toledana de Urda, que de momento deja 30 personas fallecidas, ha pedido "unidad al servicio de la emergencia".

"Es un momento terrible. Es un momento en el que todos tenemos que estar unidos al servicio de la emergencia. El PP está a disposición de echar una mano, de mostrar solidaridad con las víctimas y de trabajar unidos para dar respuesta a este terrible hecho", ha defendido el líder del principal partido de la oposición, que se ha desplazado hasta Urda.

Desde allí, ha mostrado la solidaridad del Partido Popular con las con víctimas, con las familias que han perdido a un ser querido y con todas las personas heridas que están viviendo "un momento tan dramático".

También ha mostrado su agradecimiento a los medios sanitarios, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los medios de comunicación desplazados hasta el lugar, que están cubriendo la tragedia "con tremenda dificultad por el caos".

Dicho esto, ha confirmado que ha hablado en dos ocasiones con el presidente regional, Emiliano García-Page, la última en el Puesto Avanzado que se ha montado en el lugar de los hechos, para "mostrar todo el apoyo del Partido Popular de Castilla-La Mancha".

También, ha asegurado, ha interlocutado con el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que se ha interesado por el accidente, y con el que ha mantenido varias llamadas para informarle puntualmente de la situación.