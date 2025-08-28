Núñez pregunta a Page si va a reprobar a Mercedes Gómez por sus declaraciones "bochornosas" sobre los incendios

TOLEDO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha preguntado al presidente regional, Emiliano García-Page, si va a reprobar a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, por unas declaraciones "bochornosas y vergonzosas" sobre la gestión de los incendios en las "se ha reído de la gente".

De esta forma se ha expresado Núñez en declaraciones a los medios desde Gálvez, donde ha participado en las actividades con motivo de la celebración de las fiestas en honor a San Agustín junto al alcalde de la localidad, Manuel Fernández.

Según Núñez, Mercedes Gómez afirmó que "ni ella ni ningún consejero del gobierno de Castilla-La Mancha tienen que ir a ninguna zona afectada por el fuego porque los políticos no tienen que ir allí". Unas declaraciones por las que Núñez ha preguntado a García-Page si va a reprobar a la consejera, y también ha pedido al presidente socialista que diga si está de acuerdo con la consejera.

Y es que, según Núñez, es de tener "muy poco respeto por los castellanomanchegos que se quemen miles de hectáreas en la provincia de Toledo, en la comarca de Talavera y que, ni Page, ni ningún consejero de su gobierno se haya presentado" durante todo el mes de agosto. Además, ha cuestionado a Page en si está de acuerdo con las visitas de los Reyes de esta semana a las zonas quemadas en las regiones del norte del país.

El líder del PP en la región ha recordado como, cuando la DANA afectó a la región "Page no estuvo en ningún centro de mando, no fue hasta pasadas más de 24 horas a Letur, más de 48 horas a Mira, y no coordinó ninguna emergencia porque no estuvo". Ahora, según ha añadido, "con miles de hectáreas quemadas, Page está de vacaciones". Por ello, ha espetado que "ya está bien de que el gobierno de Castilla-La Mancha viva tan lejos de la gente", porque los castellanomanchegos "no merecemos un gobierno tan alejado de la realidad".

Un gobierno, según Núñez, que "el día a día lo deja pasar y, cuando hay un problema o una emergencia, se va". Por ello ha reiterado a Page que dé su opinión sobre las declaraciones de su consejera, y aclare si "simplemente ha metido la pata, se ha equivocado o no tiene su autorización" para hacer semejantes declaraciones, según ha informado el PP en nota de prensa.

"Yo sé que Page y su consejera han preferido estar de vacaciones cuando Castilla-La Mancha se quemaba", ha aseverado el presidente del PP-CLM, y ha asegurado que "yo, en las responsabilidades que ostente, nunca preferiré irme de vacaciones mientras haya un problema en mi tierra".