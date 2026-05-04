Núñez promete deflactar el IRPF si gobierna en C-LM "para evitar subidas automáticas derivadas de la inflación"

Foro de Fiscalidad del PP-CLM. - PP C-LM

ALBACETE 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha presentado un "ambicioso" paquete de medidas para "cambiar el rumbo" de la política fiscal en Castilla-La Mancha con "la mayor bajada de impuestos" de la Comunidad Autónoma que supondrá, según ha prometido, la devolución de cerca de 400 millones de euros a familias, jóvenes y pymes.

Así lo ha indicado en el Foro de Fiscalidad del PP-CLM celebrado en Albacete, donde ha avanzado en una reforma integral del IRPF autonómico al frente del Gobierno autonómico basada en tres pilares, la justicia fiscal, la adaptación a la realidad económica y el apoyo a las clases medias y bajas, según ha informado la formación en un comunicado.

Esta reforma incluye la deflactación de los tramos "para evitar subidas automáticas derivadas de la inflación", así como nuevas deducciones dirigidas a familias, jóvenes, autónomos y colectivos vulnerables, así como incentivos al emprendimiento y al empleo.

Núñez ha incidido en una reducción significativa en impuestos como Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con especial atención a jóvenes, familias y emprendedores, además de la bonificación del 100% del impuesto de Patrimonio.

En materia de Sucesiones y Donaciones, Núñez ha apostado por una reducción drástica de la carga fiscal y por facilitar la continuidad de empresas familiares para que "heredar no sea un problema". Además, ha defendido la eliminación del canon del agua, al considerar que "no se puede gravar un bien básico de esta manera".

UN CAMBIO PROFUNDO EN EL MODELO FISCAL

Así, Núñez ha defendido un cambio profundo en el modelo fiscal de la región, apostando por "una política que alivie a las familias, impulse la economía y devuelva a los ciudadanos el fruto de su esfuerzo".

El presidente regional del PP ha destacado que "hablar de fiscalidad no es hablar de números, sino de personas", poniendo el foco en las dificultades reales de familias, autónomos, jóvenes y trabajadores que "cada vez hacen más esfuerzos para llegar a fin de mes".

Núñez ha cuestionado el modelo actual del Gobierno de Emiliano García-Page, al tiempo que ha denunciado que "Castilla-La Mancha recauda más que nunca, pero no vive mejor", por lo que se trata de "un problema estructural", ya que "los ciudadanos están pagando más, pero no reciben más".

MÁS PARO, MENOS OPORTUNIDADES

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha alertado del "deterioro" de los indicadores laborales en la región, criticando el "triunfalismo" del Ejecutivo de Page, ya que los últimos datos reflejan un aumento del desempleo y una caída de la ocupación, lo que evidencia "una tendencia negativa que no se puede ocultar".

Núñez ha alertado de que el problema de fondo radica en "una forma equivocada de entender la política", basada en aumentar la recaudación a costa de ciudadanos y empresas.

"Cuando se asfixia fiscalmente a la sociedad, la economía se frena; cuando se penaliza el esfuerzo, se desincentiva la actividad; y cuando se castiga la inversión, esta se marcha", ha señalado.

Por último, ha incidido en que "no es una cuestión técnica, es una decisión política, o más impuestos y menos dinamismo, o menos carga fiscal y más oportunidades" y el PP "lo tiene claro" porque el "dinero donde mejor está, es en el bolsillo de los ciudadanos".