Núñez promete una ley de comercio ambulante que dé estabilidad al sector si es presidente de C-LM

El presidente del PP C-LM con la Asociación de Vendedores Ambulantes de Castilla-La Mancha. - PP C-LM

ALBACETE 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado su compromiso de incorporar a su programa de Gobierno la futura Ley de Comercio Ambulante de Castilla-La Mancha, con el objetivo de dotar al sector de un marco normativo propio que ofrezca seguridad jurídica, estabilidad y certidumbre.

Así lo ha indicado tras mantener una reunión, en Villarrobledo, con la Asociación de Vendedores Ambulantes de Castilla-La Mancha, con el objetivo de conocer de primera mano sus necesidades y trabajar en propuestas que permitan garantizar su futuro, modernización y competitividad, informa el partido en nota de prensa.

"Es un sector fundamental para la economía local, la cohesión territorial y el mantenimiento de la actividad en nuestros municipios, especialmente en el medio rural", ha indicado Núñez, que ha recordado que la práctica totalidad de las comunidades autónomas ya cuentan con una regulación específica para esta actividad, mientras que Castilla-La Mancha continúa siendo una de las excepciones, por lo que ha defendido la necesidad de avanzar en esta dirección desde el consenso y escuchando al conjunto del sector.

Además, Núñez ha avanzado que el Grupo Parlamentario Popular registrará en el próximo periodo de sesiones de las Cortes de Castilla-La Mancha una iniciativa parlamentaria en defensa del comercio ambulante, con el propósito de que la Cámara regional muestre su respaldo a un sector estratégico para la economía y la vida de los municipios, así como de impulsar medidas que contribuyan a garantizar su futuro y favorecer su desarrollo.

"Nuestro compromiso es estar al lado de quienes generan empleo, riqueza y oportunidades en todos los rincones de Castilla-La Mancha. El comercio ambulante forma parte de la identidad de muchos de nuestros pueblos y ciudades y merece el respaldo de las administraciones", ha afirmado.

El presidente regional del PP ha defendido que cualquier estrategia de apoyo al sector debe basarse en el diálogo, la colaboración institucional y la eliminación de trabas que dificultan el desarrollo de la actividad económica, favoreciendo un marco estable que aporte seguridad y certidumbre a los profesionales.

Igualmente, ha incidido en la necesidad de impulsar políticas que contribuyan a dinamizar el comercio de proximidad, reforzar la actividad económica en el conjunto de la región y responder a los nuevos retos a los que se enfrentan autónomos y pequeños empresarios.

Núñez ha asegurado que el Partido Popular seguirá recogiendo las propuestas que trasladan los profesionales del comercio ambulante para incorporarlas al trabajo político de la formación, convencido de que "escuchar a quienes conocen la realidad del sector es la mejor manera de construir soluciones eficaces".

Finalmente, ha agradecido la labor que desempeñan miles de profesionales del comercio ambulante en Castilla-La Mancha, destacando su esfuerzo diario, su capacidad de adaptación y la importante función económica y social que desarrollan en la vida de los municipios de la región.