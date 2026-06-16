Núñez propone adaptar fiscalidad, burocracia y legislación para garantizar la competitividad de la empresa familiar

Archivo - El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO - Archivo

TOLEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha propuesto este martes adaptar la fiscalidad, la burocracia y la legislación para que la competitividad, la inversión y el relevo generacional en las empresas familiares --"el alma de la economía" de la región-- esté asegurado.

Durante su intervención en la asamblea general de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha, Núñez ha advertido de que hay "un ruido político en la calle" que "entorpece" la labor empresarial.

Núñez ha centrado su intervención en hablar de las empresas de Castilla-La Mancha. Detrás de "gran parte" de ellas --ha abundado-- está la creación de riqueza y el desarrollo económico de la región.

"Nuestros pueblos y nuestras ciudades tienen un motor económico en esas empresas familiares que son, sin lugar a dudas, familias emprendedoras que generación tras generación están consiguiendo construir proyectos empresariales comprometidos con el territorio y comprometidos con la sociedad a la que representan", ha afirmado.

Actualmente, más del 91% de las empresas de Castilla-La Mancha son empresas familiares que, según ha estimado, generan el 85% del empleo de la región y generan el 85% de la riqueza de Castilla-La Mancha.

"En Castilla-La Mancha podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que si la empresa familiar parase, se pararía la economía de la región", por lo tanto --ha comentado el presidente del PP-- la empresa familiar se convierte "no solo en la columna vertebral de nuestro país, sino en el alma de la economía de Castilla-La Mancha".

Por eso, a su juicio, "defender a la empresa familiar es defender el futuro económico de Castilla-La Mancha". Asimismo, Núñez, ha citado los desafíos a los que se enfrenta la empresa familiar como el relevo generacional, la digitalización, la internacionalización, la captación de talento, el absentismo laboral o la falta de mano de obra.

"Desde la administración pública tenemos que dar respuesta a estos desafíos", a lo que se ha comprometido el líder del PP a hacerlo dentro de un año si logra ser presidente de Castilla-La Mancha.

Según ha apuntado, "si queremos que la empresa familiar tenga un marco en el que la competitividad, en el que la inversión y en el que el relevo generacional esté asegurado, hace falta generar un entorno en el que la fiscalidad, la burocracia o la legislación estén adaptadas a estos comedidos".

REFORMA FISCAL

Dicho esto, ha hecho referencia a la reforma fiscal que el PP pondrá en marcha dentro de un año si llega al gobierno de Castilla-La Mancha porque, a su entender, "reducir las cargas fiscales es absolutamente fundamental".

"Cada euro que se reduce en impuestos para una empresa familiar es un euro que se destina a la inversión, es un euro que se destina a nuevos contratos y es un euro que se destina a la expansión de la economía en Castilla-La Mancha".

Esta reforma fiscal, ha argumentado, hay que acompañarla de una clara reducción de la burocracia y "hay que afrontar sin ningún tipo de rubor una auditoría desde el punto de vista legislativo".

Finalmente, Núñez considera "fundamental" que haya una atención permanente a la empresa familiar. "La administración tiene que estar al servicio de la actividad económica porque la economía está al servicio de la sociedad".