Núñez reclama ampliar la Directiva Marco del Agua para evitar el cierre del 70% de los pozos de La Mancha - PP

CIUDAD REAL 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado la ampliación del plazo de aplicación de la Directiva Marco del Agua hasta el año 2031 para evitar que miles de agricultores de la región se enfrenten al cierre de sus pozos y para dar tiempo a ejecutar las infraestructuras hídricas que el Gobierno socialista "ha sido incapaz de poner en marcha".

Durante una visita a una explotación de viñedo en Tomelloso, Núñez ha recordado que Castilla-La Mancha cuenta con uno de los mayores patrimonios agrícolas de España y que cultivos tan emblemáticos como la viña necesitan disponer de agua para garantizar su viabilidad, ha informado el PP en nota de prensa.

"Hoy La Mancha afronta un problema muy serio. La Directiva Marco del Agua, cuyo cumplimiento termina en diciembre de 2027, puede suponer el cierre del 70 por ciento de los cerca de 7.000 pozos con los que se riegan miles de hectáreas de esta comarca si antes no se ejecutan las actuaciones necesarias", ha advertido.

Por ello, ha insistido en que resulta imprescindible ampliar el plazo de la Directiva hasta 2031 para que exista margen suficiente para desarrollar proyectos de reutilización de aguas, nuevas infraestructuras de depuración y actuaciones de modernización de regadíos que permitan compatibilizar la sostenibilidad ambiental con el mantenimiento de la actividad agraria.

Núñez ha lamentado que el Gobierno de Emiliano García-Page "no haya cumplido con las obligaciones que tenía durante todos estos años", dejando sin ejecutar proyectos fundamentales para adaptar el territorio a las exigencias europeas.

"Castilla-La Mancha no puede perder miles de pozos por la falta de planificación de un Gobierno que ha tenido tiempo y recursos para actuar y no lo ha hecho. Lo que hace falta es voluntad política y defender de verdad a nuestros agricultores y ganaderos", ha afirmado.

Núñez ha asegurado que el próximo Gobierno del Partido Popular en Castilla-La Mancha trabajará desde el primer día para impulsar todas las actuaciones pendientes y garantizar el acceso al agua como elemento imprescindible para el desarrollo económico y social del medio rural.

"El agua es vida. Es el elemento fundamental para nuestros agricultores, para nuestros ganaderos y para el futuro de nuestros pueblos. Yo voy a pelear por cada gota de agua que necesita cada rincón de Castilla-La Mancha porque sin agua no hay futuro y sin agua no habrá Castilla-La Mancha", ha concluido Núñez.