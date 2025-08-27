Núñez reclama al Gobierno regional servicio de pediatría de guardia para el Centro de Especialidades de Tarancón

CUENCA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado este miércoles al Gobierno regional que ponga en marcha el servicio de pediatría de guardia, además de reforzar el servicio diario con más profesionales de la pediatría en el Centro de Especialidades de Tarancón.

De esta forma se ha pronunciado Núñez durante su visita a la localidad conquense junto al portavoz de los 'populares' en el municipio, Miguel Ángel Igualada.

Desde allí, Núñez ha insistido en la importancia que tiene para Tarancón y su comarca que el Centro de Especialidades cuente con un pediatra de guardia para atender urgencias, ya que hasta ahora son los médicos generales los que están realizando esta labor, con toda la profesionalidad y garantías, pero con la necesidad de contar con profesionales de esta especialidad en concreto.

Durante la visita, el presidente de los 'populares' ha expresado su preocupación por el deterioro de la prestación de servicios básicos en la región, como es el caso de la sanidad, que está "infragestionada" y que, en su opinión, sufre de un "abandono preocupante" en localidades como Tarancón, donde ven como la falta de pediatras es un problema que se añade al ya "mal endémico" de la región como son las listas de espera.

Por ello, el máximo responsable del PP castellanomanchego ha insistido en que "el desprecio y el abandono de Page y el PSOE a la sanidad regional es preocupante" y está trayendo consecuencias "graves" tanto a pacientes como a profesionales, que ven como un servicio vital para la región "sufre un gran deterioro" debido a la gestión deficiente que se está llevando a cabo por parte de Page y su gobierno.