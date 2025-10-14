Núñez reclama a Page que ordene los diputados por C-LM en el Congreso voten contra la subida de la cuota de autonómos

TOLEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado al presidente autonómico, el socialista Emiliano García-Page, que "ordene a sus ocho diputados en el Congreso" votar en contra de la nueva subida de la cuota de autónomos que pretende aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez, una medida que, alega, afectará a más de 150.000 autónomos en la región.

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios antes de visitar el Instituto Español de Genética y Reproducción Animal junto al alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, donde ha puesto en valor "el enorme trabajo que se realiza en Castilla-La Mancha en materia de investigación, ciencia e innovación aplicadas al sector ganadero", destacando que "la modernización de nuestras explotaciones es clave para convertir la ganadería en un motor de desarrollo económico, empresarial y de creación de empleo", según han informado los 'populares' en nota de prensa.

Núñez ha defendido su compromiso "con el sector primario, con los ganaderos, con los autónomos y con las pequeñas y medianas empresas" que sustentan la economía de Castilla-La Mancha.

En este sentido, ha reclamado reducir "drásticamente" la burocracia y "automatizar los procesos administrativos para que ningún autónomo o pyme vea frustrado su proyecto por culpa del exceso de papeles y permisos".

"El Gobierno de Page no puede seguir inundando de burocracia a quienes quieren crecer y crear empleo. Y ahora, además, el Gobierno de Sánchez pretende cargar otra vez sobre las espaldas de los mismos la mala gestión socialista, subiendo de nuevo la cuota de autónomos", ha denunciado.

Por ello, Núñez ha preguntado "¿qué van a votar los ocho diputados socialistas de Page cuando se plantee la subida de la cuota de autónomos en el Congreso?", al tiempo que ha cuestionado si "van a defender a los 150.000 autónomos de Castilla-La Mancha o van a volver a votar a favor de las decisiones de Sánchez que los castigan".

El presidente del PP regional ha exigido a García-Page que "pase de las palabras a los hechos" y dé orden a sus diputados para que voten en contra de cualquier incremento de la cuota de autónomos.

"Si Page no lo hace, estará demostrando una vez más que su discurso crítico con Sánchez es solo fachada, y que, en realidad, consiente las políticas que están mermando la capacidad de crecimiento de la región y perjudicando a nuestro tejido productivo y económico", ha concluido.