Núñez reclama al PSOE que respalde en Cortes la iniciativa del PP que recoge las necesidades de Talavera y su comarca

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez - PP

TOLEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reclamado al PSOE que apoye la Proposición No de Ley (PNL) que el Grupo Parlamentario Popular defenderá este jueves en las Cortes regionales para dar respuesta a las necesidades de Talavera de la Reina y su comarca y que el Ejecutivo regional "abandone los anuncios y pase a ejecutar los compromisos que lleva años adquiriendo con Talavera"

Así lo ha indicado tras mantener una reunión de trabajo en el Parlamento autonómico con el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, donde ha destacado que esta iniciativa recoge las principales reivindicaciones de la ciudad.

El presidente regional del PP ha asegurado que "Talavera no necesita más promesas, necesita que se cumplan las que lleva más de una década escuchando", ya que la región "necesita gestión, necesita realidades y necesita políticos que cumplan su palabra y conviertan los anuncios en inversiones y presupuestos".

Núñez ha explicado que la PNL plantea una apuesta integral por Talavera, con actuaciones destinadas a modernizar sus infraestructuras, mejorar las comunicaciones con Madrid, adecuar los accesos a la ciudad e impulsar los desarrollos industriales y logísticos que permitan aprovechar su posición estratégica en el eje Madrid-Lisboa.

En materia sanitaria, la iniciativa recoge la necesidad de ampliar el hospital de Talavera, dotarlo de una segunda UVI y mejorar sus infraestructuras y cartera de servicios para garantizar una atención adecuada a los ciudadanos de la ciudad y de toda su comarca.

Igualmente, el PP plantea avanzar en las infraestructuras sociales, impulsar la construcción de una residencia de mayores, proteger y promocionar la cerámica talaverana, apoyar a sus profesionales y ceramistas y mejorar el entorno de los embalses.

"Estamos hablando de actuaciones necesarias, de reivindicaciones justas y de compromisos que el propio Gobierno regional ha anunciado en numerosas ocasiones", ha incidido, al tiempo que ha advertido que el PP no está "pidiendo nada extraordinario, estamos pidiendo que Page cumpla con Talavera".

Por último, el presidente regional del PP ha agradecido al alcalde, José Julián Gregorio, su trabajo y su compromiso con Talavera de la Reina, y ha reiterado que el Partido Popular seguirá defendiendo las reivindicaciones de la ciudad y su comarca en las Cortes regionales.

"El jueves vamos a poner encima de la mesa las necesidades de Talavera y vamos a exigir que se aprueben. Esperamos que el PSOE esté a la altura y que Page no vuelva a fallar a los talaveranos", ha concluido.

GREGORIO: TALAVERA HA RECIBIDO "UN BOMBAZO DE MENTIRAS"

De su lado, el alcalde de Talavera, José Julián Gregorio, ha denunciado que las promesas realizadas por el presidente regional, Emiliano García-Page, durante los últimos once años para la ciudad se han quedado en "un cero patatero". "Talavera ha recibido nada más que un bombazo de mentiras de incumplimientos, y de bofetadas", al tiempo que ha reclamado a Paco Núñez su apoyo para hacer realidad los proyectos e inversiones que Talavera lleva años esperando.

Gregorio ha recordado que Emiliano García-Page anunció importantes inversiones para Talavera y su comarca que nunca llegaron a materializarse. "Dijo que íbamos a tener un bombazo de millones y Page no ha hecho absolutamente nada por la ciudad".

En este sentido, ha asegurado que Talavera necesita una nueva etapa de colaboración con la Junta de Comunidades y ha trasladado a Paco Núñez las principales reivindicaciones de la ciudad.