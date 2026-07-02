Núñez reivindica el futuro del campo con más agua, menos impuestos y una PAC justa - PP

CIUDAD REAL 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha defendido la necesidad de impulsar políticas que garanticen la rentabilidad del campo castellanomanchego, asegurando que "sin agricultores no habría pueblos y sin pueblos no habría Castilla-La Mancha".

Así lo ha indicado durante la inauguración de la Feria Regional del Melón (Ferimel) en Membrilla (Ciudad Real), junto al alcalde, Jorge Navas, donde ha destacado que esta feria pone en valor "un producto excepcional, de máxima calidad, que demuestra la capacidad de nuestros agricultores para competir en cualquier mercado nacional e internacional".

"Detrás de cada melón hay una historia de sacrificio, de trabajo, de noches en vela y de dedicación durante todo un año. Por eso el primer reconocimiento debe ser para nuestros agricultores, porque son ellos quienes sostienen nuestro campo y nuestros pueblos", ha señalado, al tiempo que ha añadido que "lo que no puede ocurrir que un agricultor se plantee dejar los melones sin recoger porque el precio de venta no compensa los costes de la cosecha".

Núñez ha puesto en valor que esta feria no solo sirve para promocionar el melón "piel de sapo" de Membrilla, sino también para avanzar en la modernización del sector, mejorar las técnicas de producción y fortalecer su comercialización, contribuyendo así a reforzar la competitividad de las explotaciones agrícolas, ha informado el PP en nota de prensa.

En ese sentido, ha insistido en que el futuro del campo pasa por garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias mediante un compromiso firme de las administraciones. "Para que podamos seguir produciendo los mejores melones del mundo hace falta que el agricultor tenga el respaldo que merece", ha afirmado.

"Castilla-La Mancha necesita que el agua sirva primero para los castellanomanchegos. No podemos seguir viendo cómo nuestros agricultores tienen dificultades para regar mientras el agua continúa su curso sin que podamos aprovecharla para generar riqueza y empleo en nuestra tierra", ha asegurado, al tiempo que ha apostado por el cumplimiento del Pacto Regional por el Agua.

Además, ha defendido la necesidad de una Política Agraria Común "más justa, que llegue directamente al bolsillo de los agricultores", junto a una reducción de la presión fiscal y de la burocracia para que los profesionales del campo puedan dedicar sus esfuerzos a producir y no a afrontar trámites administrativos.

Finalmente, Núñez ha reiterado su compromiso con el sector primario y ha asegurado que Castilla-La Mancha necesita "un Gobierno que crea en el campo, que tenga ambición para defenderlo y que sitúe a la agricultura y la ganadería en el centro de las políticas públicas".

"Vamos a defender el agua para Castilla-La Mancha por encima de cualquier otro interés, porque garantizar agua, rentabilidad y futuro para nuestros agricultores es garantizar también el futuro de nuestros pueblos y de toda nuestra región", ha concluido