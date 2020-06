Núñez reivindica su oferta de pacto y desacredita las "promesas" de Page sin presupuestar

TOLEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha reivindicado la oferta de pacto elevada este lunes al presidente regional, Emiliano García-Page, para alcanzar un acuerdo por la recuperación que pase por la elaboración de un nuevo presupuesto para respaldar las políticas diseñadas de la mano de una "escucha activa" a todos los estamentos de la sociedad, toda vez que las "promesas" que no vienen aparejadas de ese presupuesto "son papel mojado" por parte de la Presidencia de la región.

En una entrevista En Radio Castilla-La Mancha recogida por Europa Press, Núñez ha apuntado que la región "necesita acuerdos para salir adelante", y ahora el PP "tiene claro dónde está, que es con los castellanomanchegos".

Ha asegurado que durante el estado de alarma se ha reunido con más de 700 colectivos, a los que ha dejado claro que su voz como jefe de la oposición es "la del conjunto de castellanomanchegos" a los que representa.

Así, ha desgranado que su propuesta enunciada este lunes en redes sociales pasa por, "de manera seria y rigurosa, llegar a un acuerdo escuchando a toda la sociedad castellanomanchega".

ESTE MARTES FORMALIZARÁ LA PETICIÓN

Para ello, este mismo martes se formalizará la petición parlamentaria para que se reúna "de forma urgente" la Comisión de Presupuestos en las Cortes regionales.

En el camino de encontrar acuerdos, ha dicho, son necesarios dos elementos, como son el presupuesto y esa audiencia con los sectores afectados.

"Cada medida que queramos implementar tiene que tener presupuesto, y tiene que tener un presupuesto que se pueda entender. Y además tiene que ser a largo plazo. Hay que decir a empresarios, hosteleros, profesionales de la sanidad, de la educación y del tercer sector que estas son las decisiones y este es el presupuesto para que haya certidumbre, si no es papel mojado y engañar a los ciudadanos", ha enfatizado.

En cuanto a la escucha activa, ha abundado en que "no se pueden tomar decisiones sin escuchar a los colectivos", y por eso la Comisión de Presupuestos debe de servir en este "momento excepcional" para que participen con sus propuestas. "Son dos elementos sencillos: escuchar a la sociedad civil y tener presupuestos".

Con este escenario, ha reivindicado su posición de "búsqueda de diálogo permanente" ante lo que considera una "crispación en la radicalidad política" que a su juicio tiene el PSOE.

Ahora que la situación a fecha de junio de 2020 "ha cambiado", el presupuesto "también tiene que cambiar". "Pero el PSOE lo que quiere es una huída hacia adelante para blanquear al presidente peor valorado de España".

Paco Núñez ha abundado en que el Pacto por la Reconstrucción firmado entre PSOE, Gobierno regional y Cs y al que el PP no se ha sumado contempla medidas "que no figuran en los presupuestos, por lo tanto, no existen".

"Un acuerdo presupuestario da rigor y da certidumbre. Page lleva cinco años de promesas incumplidas, es un experto en prometer sin cumplir", ha rematado.