Núñez vaticina que el "ciclón electoral" se "llevará por delante" también al PSOE de Page en Castilla-La Mancha

El presidente regional del PP, Paco Núñez - PP

TOLEDO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha vaticinado este viernes que el "ciclón electoral" se "llevará por delante" al PSOE, incluido el de Emiliano García-Page en la comunidad autónoma castellanomanchega.

Así lo ha indicado Núñez a preguntas de los medios por los comicios que se celebrarán en Extremadura este fin de semana, para señalar que estas elecciones, junto con las de Aragón, Castilla y León y Extremadura van a demostrar que hay "un hundimiento claro" de los socialistas.

"No es una cuestión que afecte a una autonomía", ha dicho Núñez, que refiriéndose a los comicios en Extremadura, una región donde tradicionalmente el voto del PSOE era "poderoso", por lo que ha afirmado que María Guardiola va a seguir al frente "con una gran victoria".

Más allá del "crecimiento" del PP y del de Vox, ha abundado que lo que hay es un "hundimiento clarísimo" del PSOE. "De aquí al próximo verano lo que vamos a ver son cuatro urnas en las que va a haber cuatro grandes hundimientos del PSOE", ha dicho, para añadir que esto corroborará lo que las encuestas están diciendo en Castilla-La Mancha.

"Hay un hundimiento generalizado de la izquierda y hay un hundimiento generalizado del PSOE en concreto, también en Castilla-La Mancha; y hay una subida moderada del Partido Popular y hay una subida importante de Vox. Esto es lo que dicen hoy las encuestas", ha manifestado.

Encuestas que aunque ha dicho que "tienen el valor que tienen" y son "la fotografía fija de un momento", apuntan que si el PSOE se hunde en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, también se va a hundir en Castilla-Mancha". "Ayer lo dijo --Page-- algo así como que el ciclón electoral que estaba afectando a Pedro Sánchez se llevaba por delante al partido, también al de Page", ha zanjado.

SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO

En otro orden de cosas, ha sido preguntado por el hecho de que el PSOE de la provincia de Toledo pidiera al Gobierno de la Diputación de Toledo que rectifique el nuevo modelo de gestión del Servicio de Comidas a Domicilio, al considerar que está trasladando a los ayuntamientos una carga administrativa y de gestión "que no pueden asumir".

En este sentido, ha pedido a los socialistas que pidan explicaciones a Emiliano García-Page por "abandonar" las ayudas del servicio de comida a domicilio. "El PSOE hace mucho esto, genera líneas de ayuda desde la comunidad autónoma, las envía a otras administraciones, monta el servicio, funciona el servicio y después se aparta", ha lamentado.

Así, ha concretado que la Junta de Comunidades "se está apartando de las ayudas a los servicios de comida a domicilio" y que "lo ha hecho en Ciudad Real y en Toledo".

Por ello, ha criticado que el Gobierno regional esté dejando "en mano de otras administraciones" este tipo de servicios y ha añadido que lo que no puede hacer el Gobierno de Emiliano García-Page "es participar de un servicio y luego abandonarlo, que es lo que está haciendo".

"Por lo tanto, haría bien el Partido Socialista de Toledo en pedir explicaciones al propio presidente Page, que pone un servicio y luego lo abandona, y deja en mano de otras administraciones el problema", ha sostenido, para añadir que el Gobierno regional "deja demasiadas veces abandonados este tipo de cuestiones".

Así, ha puesto como ejemplo como lo ha hecho también con el plan que favorece la conciliación, "que gracias a las propuestas del PP se ha corregido en parte".

SANIDAD

Durante su comparecencia, Núñez ha vuelto a lamentar la "constante traición" de Emiliano García-Page a la sanidad de la Comunidad Autónoma después de 11 años "sin combatir las listas de espera y negándose a recuperar la Carrera Profesional", por lo que "redobla su mentira" ante los sanitarios.

Así, ha lamentado que "una semana clave para el futuro de la Comunidad Autónoma se haya convertido en una oportunidad perdida para Castilla-La Mancha", como consecuencia de la actitud "soberbia" del Gobierno García-Page, que "ni escucha a la oposición ni escucha a los profesionales sanitarios".

El presidente del PP regional ha señalado que esta actitud se ha evidenciado "de forma especialmente grave" durante el debate de los Presupuestos de 2026, unas cuentas que, a su juicio, "confirman que Page vuelve a traicionar a la sanidad pública de Castilla-La Mancha".

En este sentido, ha vuelto a criticar que "2026 será un año perdido para la sanidad de Castilla-La Mancha" porque el Gobierno regional "no pondrá en marcha ningún plan de choque contra las listas de espera" y "mantendrá a los sanitarios sin Carrera Profesional Sanitaria".