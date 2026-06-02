Núñez ve "difícil" que los "problemas" del AVE en C-LM se solucionen mientras Sánchez sea presidente y Puente ministro

Archivo - Paco Núñez en la Mesa de Infraestructuras del Partido Popular de Castilla-La Mancha. - PP C-LM - Archivo

GUADALAJARA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que "difícilmente" se van a poder solucionar los "problemas" del AVE y la alta velocidad en la región mientras Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno y Óscar Puente ministro de Transportes.

Durante su visita a la localidad de Yebes-Valdeluz, en la provincia de Guadalajara, y preguntado por "la gran asignatura pendiente" que es el servicio de lanzaderas, ha asegurado el dirigente del PP que para que esto se produzca lo que hay que hacer es "cambiar de gobierno".

"Mientras que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno y Óscar Puente sea ministro de Fomento difícilmente vamos a poder solucionar ningún problema con el AVE ni en Yebes con las lanzaderas ni en Talavera con la llegada del AVE ni en Toledo con el AVE a Lisboa ni la mejora de las infraestructuras", ha advertido Núñez.

Ha insistido en este aspecto denunciando que "en Toledo hayan vuelto a retrasar el proyecto del AVE y hayan dicho que lo van a lanzar por fuera de la ciudad", al tiempo que ha afeado los "retrasos diarios en el AVE" en Ciudad Real y en Puertollano.

Y todo ello, ha censurado el líder 'popular', "lo provoca" un ministro como Óscar Puente y un presidente del Gobierno como Pedro Sánchez que, "además de abochornarnos cada día con la situación política que estamos viviendo con Zapatero, con Ábalos, con Koldo y con Cerdán, pues tenemos que ver a un ministro como Puente que es más tuitero que gestor".

A su juicio, "lo primero que hay que hacer para que podamos solucionar el problema es cambiar de gobierno y que Feijóo sea presidente del Gobierno y que haya un ministro de Fomento serio con el que se pueda trabajar con realidades y sentarnos".

"Cuando Feijóo sea presidente del Gobierno y haya un ministro de Fomento como Dios manda, pues podremos analizar el crecimiento de Yebes y analizar sus posibilidades de conexión con Madrid", así como convertir a Guadalajara en un socio prioritario de la vecina Comunidad de Madrid, ha zanjado Núñez.