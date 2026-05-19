Núñez viaja a Estrasburgo para defender el agua de C-LM y entregará el pacto regional a la comisaria Roswall

El presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO

TOLEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, viajará este 20 de mayo, a Estrasburgo para reunirse con la comisaria de Medio Ambiente, Resiliencia Hídrica y Economía Circular, Jessika Roswall con el objetivo de "defender el agua de Castilla-La Mancha" y entregarle el pacto regional que en su día fraguaron socialistas y 'populares'.

En una reunión "al más alto nivel institucional europeo", Núñez busca "defender los intereses del campo, los intereses de los agricultores y los intereses de los regantes" mientras "el Partido Socialista pretende hundir y arruinar al campo".

Tal y como ha explicado la portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Alejandra Hernández, en rueda de prensa, Paco Núñez va a exigir a la Comisión Europea que se amplíe el horizonte de aplicación de la Directiva Marco del Agua más allá de 2027, que tiene fijada el l de diciembre del año próximo como fecha límite, "y que no se imponga un cierre precipitado de los pozos que perjudique gravemente al campo de Castilla-La Mancha".

Hernández ha mencionado que el Partido Socialista Europeo, "al que pertenece Cristina Maestre, número tres de Emiliano García-Page, ha enviado una carta pidiendo que no se amplíe ese plazo de la Directiva Marco".

Esta "carta es un golpe brutal para miles de agricultores y regantes de Castilla-La Mancha y pone en riesgo a las explotaciones agrícolas, al empleo y al futuro económico del medio rural". "No lo vamos a consentir. Hay que dejar claro que esta carta está avalada por todos los eurodiputados del Partido Socialista, y por Cristina Maestre".

Desde el PP pide a Maestre "que rectifique, que envíe otra carta desmarcándose de esa posición que marca la carta", lamentando que "no solamente no lo ha hecho sino que ha guardado silencio". "El que calla otorga y por tanto Maestre y por ende García-Page están avalando con su silencio y su inacción una estrategia que puede acabar cerrando pozos en Castilla-La Mancha".

Núñez va a reclamar también que se reactiven y que se prorroguen los fondos europeos para las inversiones hídricas que "el Gobierno de Emiliano García-Page ha sido incapaz de aprovechar", más de 14.000 millones de euros que la Junta "ha sido incapaz de invertir".

El presidente del PP, aprovechando este viaje a Estrasburgo, va a entregar también el pacto regional por el agua a la máxima responsable de agua de la Unión Europea, un pacto que "está para cumplirse" y que García-Page solo "firmó y después lo guardó en un cajón", ha lamentado Hernández.

"EL TEATRO DE GARCÍA-PAGE"

Por otro lado, según ha informado el PP en nota de prensa, el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado este martes que "la región merece mucho más que tener a Page simulando a diario enfrentamientos con Sánchez". Además, ha cuestionado "qué ganan los ciudadanos con ese teatro".

De esta forma se ha pronunciado Núñez ante las declaraciones de García-Page en una entrevista en una emisora de radio nacional. El líder de los populares en la región ha criticado las últimas declaraciones de Emiliano García-Page sobre Pedro Sánchez y el rumbo del PSOE, asegurando que "ya nadie puede tomarse en serio las quejas impostadas de un dirigente que lleva años sosteniendo exactamente aquello que ahora dice rechazar".

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha señalado que "Page dice ahora que el PSOE ha perdido sus principios por pactar con independentistas y separatistas, pero olvida que él ha sido parte activa de toda la era Pedro Sánchez", ya que "ha votado a favor de todos los informes de gestión, ha respaldado todas las decisiones orgánicas del partido y sus diputados en el Congreso siguen votando disciplinadamente junto al separatismo para mantener a Sánchez en La Moncloa".

El presidente del PP en la región también ha querido valorar las declaraciones de Page en las que ha rechazado un 'superdomingo electoral' en mayo de 2027.

Sobre este asunto, Núñez ha pedido al barón socialista que no rechace esta convocatoria, ya que, además de suponer un ahorro importante para las arcas de nuestro país, sería un momento ideal para que "Page se presentase ante los ciudadanos junto a su líder, con quien vota todo a favor".

"Es de ley que Page y Sánchez vayan de la mano a las urnas, al igual que van de la mano en el Congreso de los Diputados, en el Senado, en los Congresos Federales e incluso, en múltiples ocasiones, en las Cortes Regionales", ha afirmado Núñez que ha pedido al barón socialista "que sea valiente" y no quiera esconderse ahora ni usar a Sánchez de "parapeto" con su nefasta gestión.