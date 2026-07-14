Núñez, sobre votación de la senda de déficit, rechaza que "el separatismo catalán decida cuál es horizonte de gasto"

Archivo - Paco Núñez en la Mesa de Infraestructuras del Partido Popular de Castilla-La Mancha. - PP C-LM - Archivo

GUADALAJARA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha rechazado este martes que sea "el separatismo catalán el que decida cuál tiene que ser el horizonte de gasto", día en el que el Congreso de los Diputados vota la senda de déficit de los Presupuestos Generales del Estado.

Tras el rechazo manifestado por el PP a nivel nacional en relación la senda de déficit, el presidente de los 'populares' castellanomanchegos ha criticado al Gobierno socialita, que "parece que solo quiere contar con el apoyo del separatismo catalán".

A preguntas de los medios desde Guadalajara, ha remarcado que "Pedro Sánchez no va a contar con los votos del Partido Popular de Castilla-La Mancha, para que nuestro dinero acabe en mano del separatismo catalán".

"Nosotros le hemos pedido al Gobierno de España que lo que es de todos se negocie entre todos y lo que estamos esperando es que haya un Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que se pueda hablar de financiación, que se pueda hablar de senda de déficit y que se pueda hablar de gasto público", ha afirmado Núñez.