El obispo de Ciudad Real detecta una vuelta de los jóvenes de entre 15 y 30 años a la Iglesia

El obispo de Ciudad Real, Abilio Martínez Varea. - EUROPA PRESS

CIUDAD REAL 23 (EUROPA PRESS)

El obispo de Ciudad Real, Abilio Martínez Varea, ha manifestado su convicción de que cada vez hay más jóvenes que se sienten llamados por la Iglesia, un fenómeno que, a su juicio, se refleja tanto en el aumento de jóvenes que reciben la confirmación como en una mayor sensibilidad religiosa entre las personas de entre 15 y 30 años.

Así lo ha señalado durante el tradicional desayuno informativo con los medios de comunicación, en el que ha realizado un balance positivo de sus tres meses al frente de la Diócesis de Ciudad Real, a la que ha definido como una Iglesia con "muchísima vida".

En este sentido, ha indicado que los datos objetivos disponibles apuntan a una evolución favorable del nivel religioso y ha subrayado que la provincia de Ciudad Real sigue siendo la que registra un mayor número de contribuyentes que marcan la X de la Iglesia católica en la declaración de la renta, un indicador que ha considerado especialmente significativo.

Martínez Varea ha destacado que el número de jóvenes que reciben el sacramento de la confirmación se mantiene en niveles elevados y ha expresado su deseo de que esta tendencia no solo se consolide, sino que continúe creciendo en los próximos años.

Asimismo, ha aludido a estudios recientes que reflejan un ligero incremento del interés religioso entre los jóvenes, así como a una mayor participación en retiros espirituales, un fenómeno que, según ha señalado, habrá que observar para comprobar si se traduce en un compromiso más estable.

El obispo ha atribuido esta evolución positiva a la existencia de una "pastoral viva", con una red amplia y bien estructurada, presente en todos los arciprestazgos de la diócesis.

En este contexto, ha resaltado la importancia de contar actualmente con 19 seminaristas mayores en el Seminario Diocesano de Ciudad Real, una cifra que ha considerado esencial para garantizar el relevo de los sacerdotes que se jubilan y para que la acción pastoral no decaiga en los próximos años.

NEUTRALIDAD POLÍTICA DE LA IGLESIA

En el ámbito político y tras las recientes declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en las que abogaba por "ir a una moción de censura" o "dar la palabra a los ciudadanos", el obispo de Ciudad Real ha defendido la neutralidad política de la Iglesia y ha pedido contextualizar estas afirmaciones dentro del marco constitucional.

Martínez Varea ha señalado que las palabras del presidente del episcopado deben entenderse como una de las posibilidades que reconoce la Constitución y no como una toma de posición partidista.

En este sentido, ha insistido en que la Iglesia se mantiene al margen de la política de partidos, aunque no renuncia a "pronunciarse sobre los asuntos públicos" que afectan a la sociedad en su conjunto.

El obispo ha explicado que la Iglesia considera legítimo intervenir en el debate social desde una perspectiva amplia, entendiendo la política como la preocupación por el bien común y por los problemas que afectan a las personas.

Al ser preguntado por la situación política del país, Martínez Varea ha considerado especialmente significativo el mensaje del Papa para la realidad social y pública, no solo en España, sino también a nivel internacional.

En este marco, ha subrayado que el Pontífice insiste en la "necesidad del diálogo y del acuerdo" como pilares fundamentales para abordar los conflictos y los desafíos colectivos.

El obispo ha subrayado que, para la Iglesia, es fundamental que los asuntos públicos se aborden desde el "entendimiento y el consenso", más allá de la confrontación política, explicando que la Iglesia establece principios, pero que su aspiración es contribuir a la construcción de una sociedad cohesionada no solo desde la política, sino también desde una cultura del "diálogo y el acuerdo", que considera esenciales para la convivencia democrática.