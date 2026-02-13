Las obras en Alamillos del Tránsito de Toledo, que contempla 28 viviendas en 'cohousing', durarán un año

Archivo - Edificio de Alamillos del Tránsito en Toledo - AY TOLEDO - Archivo

TOLEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Toledo sacará a licitación el próximo mes de marzo el proyecto de intervención en Alamillos del Transito, que contempla 28 viviendas en régimen de 'cohousing' y 70 plazas de aparcamiento. Se estima que las obras arranquen en verano y se prolonguen por un año.

Así lo ha avanzado el alcalde y presidente del Consorcio, Carlos Velázquez, después de que el Consejo de Administración de este organismo haya aprobado este viernes la orden de subvención en especie directa de 400 mil euros a la Diputación Provincial de Toledo para la actuación en el inmueble de la calle San Juan de Dios.

"Podemos afirmar con optimismo que en la próxima Comisión Ejecutiva, que se celebrará en marzo, sacaremos a licitación la ejecución de la primera fase de este proyecto", ha añadido el regidor, que ha avanzado que, una vez arranquen las obras en "verano", se comenzará a trabajar en la segunda fase de esta intervención.

Ha recordado que en la parte superior del edificio se situarán las 18 viviendas con las que arranca el proyecto, mientras que las otras 10 se proyectarán en la segunda fase, junto a la pasarela para conectar el edificio con la parte superior y a los 70 aparcamientos para residentes.

Según avanzó el propio Velázquez en el mes de diciembre, cuando presentó este proyecto incluido en el 'Toledo Emerge', esas 18 viviendas están organizadas en tres módulos de dos alturas, pensados bajo un modelo de cohousing juvenil que combina espacios privados y zonas compartidas.

Cada bloque contará con cocina y salón comunitarios, además de seis habitaciones individuales con baño propio y espacio de almacenamiento, que podrían llegar a alojar hasta dos personas por unidad.

Las estancias tendrán entre 6 y 10 metros cuadrados, dentro de un planteamiento similar al de una residencia universitaria, donde cada planta suma alrededor de 40 metros cuadrados útiles.

"Es un nuevo modelo de vivienda, fundamentalmente para gente joven, pero no tiene por qué ser exclusivo para gente joven", ha insistido Velázquez, que ha defendido que las plazas de aparcamiento que contempla este proyecto "son tan importantes como las viviendas".

"Nos consta que hay mucha gente que quiere vivir en el Casco que antes de ver la casa en el casco busca el aparcamiento".

SUBE LA POBLACIÓN DEL CASCO

Dicho esto, Velázquez ha dado las gracias al gerente del Consorcio, Jesús Corrroto, asegurando que los proyectos de regeneración urbana "innovadores" que esta acometiendo este organismo, como el del Corral de Don Diego, ha hecho que suba el empadronamiento en el barrio antiguo de la ciudad.

"Gracias a la actuación del Consorcio, en el año 2025 hay 260 empadronados más que en el año 2024 en el Casco. Creemos que este sistema de viviendas de cohousing puede ser un éxito en el Casco Histórico".

Preguntado por la petición de Sumar, que ha pedido al equipo de Gobierno que solicite la declaración de Toledo como zona de mercado residencial tensionado, ha replicado que dicha medida ha resultado ser un "fracaso" en otras ciudades.

"Las ciudades en las que se han declarado algunos barrios como zona tensionada, no solamente no han conseguido reducir el precio del acceso a la vivienda, sino que han limitado las viviendas que se ponían a disposición de esa importante demanda".

"Creo que esa medida, salvo algunas personas de Sumar, no la defienda absolutamente nadie, porque se ha podido comprobar y constatar que ha sido un fracaso en cuanto al objetivo que perseguía, que era facilitar el acceso a la vivienda", ha criticado.

Dicho esto, ha recordado que su equipo de Gobierno está tramitando un Plan de Ordenación Municipal, precisando que el 50% de las 16.000-17.000 viviendas que contempla será vivienda pública con algún tipo de régimen de protección.

"Por eso es importante que se tramite con la mayor celeridad para dar respuesta a esa demanda que existe en la ciudad", ha concluido.

AYUDAS A LOCALES COMERCIALES Y EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

Además, la Comisión Ejecutiva ha aprobado dos importantes órdenes de ayudas destinadas a la rehabilitación de locales comerciales, por un importe de 40.000 euros, y a edificios no residenciales, por una cuantía de 100.000.

Según informa el Consorcio, las ayudas a locales comerciales contemplan mejoras en la imagen exterior, arreglo de fachadas, mejoras de las instalaciones básicas, rehabilitación de elementos estructurales o restauración de elementos especiales y de interés arquitectónico.

Mientras, las ayudas a edificios no residenciales están destinada a la rehabilitación de inmuebles de uso no residencial como oficinas, centros educativos u otros espacios con valor patrimonial.

El plazo para la presentación de la documentación empezará el día siguiente de su publicación en el BOE y finalizará el 15 de abril de 2026 (incluido).

Las solicitudes para ambas ayudas deberán presentarse en modelo oficial normalizado junto con el formulario de consentimiento de consulta disponible en la página web del Consorcio www.consorciotoledo.com o en la oficina de la institución.

La presentación podrá realizarse a través del registro electrónico del Consorcio en la dirección https://tramites.consorciotoledo.gob.es/ o de manera presencial.

"Con estas líneas de subvención el Consorcio completa su calendario de ayudas anual destinadas a mejorar la calidad de vida de todos los vecinos del Casco Histórico, fomentar el comercio y velar por el cuidado y la protección del patrimonio de la ciudad", ha dicho l gerente, Jesús Corroto.

AMIGOS DE LOS PATIOS

Además de las ayudas anteriores, el Consejo ha aprobado una subvención directa de 11.000 euros a la asociación de Amigos de los Patios de Toledo para la celebración del XXV Certamen Anual de Patios en el ejercicio 2026, un año en el que precisamente esta asociación cumple 25 años.