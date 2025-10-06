Las obras en la calle Arquitecto Julio Carrilero de Albacete se reanudan este miércoles y cortarán el tráfico

ALBACETE 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Infraestructuras, Julián Garijo, ha dado a conocer que a partir de este próximo miércoles, día 8, se retomarán las obras de renovación de canalizaciones en la calle Arquitecto Julio Carrilero, en el tramo comprendido entre las calles Feria y Juan Sebastián Elcano, donde se finalizó la última fase preferia, quedando este tramo cortado al tráfico rodado.

Estas obras comenzarán con la colocación de dos nuevos colectores de PVC de 400 mm en la calzada, con una duración aproximada de 3 semanas, para continuar con la nueva canalización de abastecimiento de agua potable y acometidas únicamente en la acera de los impares, con una duración aproximada de 5 semanas, informa el Consistorio.

Julián Garijo ha apuntado que estas actuaciones forman parte del proyecto de mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento en esta calle, que será ejecutado íntegramente por parte de Aguas de Albacete.

El concejal ha explicado que actualmente ya se dispone de empresa adjudicataria de la totalidad de la obra de remodelación de la calle, encontrándose el proceso en la fase de entrega de documentación, comprobación de la misma, firma del contrato, elaboración y aprobación del plan de seguridad y salud, apertura del centro de trabajo y otorgamiento del plazo legal para el inicio que será en las próximas semanas.

Julián Garijo ha señalado que el Ayuntamiento trabaja desde hace unos días, a través de los técnicos municipales y de Aguas de Albacete, en la coordinación de trabajos y en acortar los plazos lo máximo posible para que cuando no existan interferencias entre los trabajos de Aguas de Albacete y la empresa adjudicataria, ésta se pueda incorporar y simultanear las actuaciones de ambas empresas para finalizar la obra lo antes posible.

El concejal ha explicado que la remodelación de la calle será total a lo largo de sus casi 500 m de longitud, además de otras actuaciones en las calles Pozo --que mide unos 70 m-- y Diego de Alarcón --unos 55 m-. Se renovarán todas las redes existentes como la semafórica, alumbrado público, abastecimiento de agua potable, saneamiento y recogida de pluviales.

Además, se realizará una nueva pavimentación completa de la vía, tanto de las aceras sustituyendo el terrazo actual por adoquín, como de la calzada, ejecutando un nuevo asfaltado.

En cuanto a las zonas verdes, se ejecutarán nuevos alcorques que recogerán tanto el arbolado existente, que se mantendrá, como otro adicional con especies arbustivas y zonas ajardinadas, dimensionados para que recojan el agua de lluvia para hacerlos más sostenibles.