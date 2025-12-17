CUENCA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las obras del Centro de Estudios Penitenciarios de Cuenca comenzarán en el primer trimestre de 2025, según las previsiones adelantadas por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

A preguntas de los medios de comunicación, Ortiz ha explicado que es inminente la resolución del recurso presentado por una empresa ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales que ha frenado cautelarmente la adjudicación definitiva de estos trabajos.

Una vez se desbloquee esta situación, "ya está adjudicada la obra, y empezarán ya las obras de construcción en los primeros meses del próximo año", ha insistido Ortiz, que ha visitado Cuenca para la presentación de un cómic sobre la realidad penitenciaria elaborado por la Escuela de Arte Cruz Novilla en colaboración con la Cátedra Justicia y Prisión de la UCLM.

PSI DE TORO VERDE

En esta presentación también ha estado presente el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, que ha comentado la noticia de la aprobación inicial del Plan de SIngular Interés de Toroverde en la Serranía de Cuenca, "un paso fundamental" para la instalación del parque de aventuras en las proximidades de la pedanía conquense de Tondos.