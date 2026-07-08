Las obras de mejora de los Ejidos de la Feria de Albacete van a buen ritmo y estarán finalizadas a mediados de agosto

Plano de las obras en los Ejidos de la Feria. - AYUNTAMIENTO

ALBACETE 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha visitado junto al concejal de Proximidad, Carlos Calero, las obras de mejora que el Ayuntamiento está ejecutando en los Ejidos de la Feria para conocer de primera mano el estado de unos trabajos que avanzan a buen ritmo y que supondrán una transformación histórica de este emblemático espacio de la ciudad.

Manuel Serrano ha recordado que esta actuación responde a las demandas planteadas por los vecinos y por Cocemfe para mejorar la accesibilidad, la seguridad y el tránsito peatonal de los Ejidos de la Feria, al tiempo que permitirá crear un espacio más amable, moderno y versátil para el disfrute de toda la ciudadanía durante todo el año, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde ha explicado que las obras se están desarrollando sobre una superficie total de 18.700 metros cuadrados, de los que 16.500 ya están completamente finalizados y en servicio, recordando que el tradicional mercadillo de Los Invasores ya se encuentra instalado en su ubicación definitiva y que la previsión es que los trabajos de repavimentación concluyan a mediados del próximo mes de agosto, cumpliendo los plazos previstos para no interferir en el montaje de las casetas y carpas de la Feria de Albacete.

Manuel Serrano ha destacado que esta actuación permitirá mejorar considerablemente la funcionalidad y la imagen de los Ejidos de la Feria mediante la sustitución del deteriorado pavimento de hormigón por adoquines prefabricados que favorecerán la accesibilidad universal y ofrecerán unas mejores condiciones de uso para peatones y visitantes.

El alcalde ha explicado que el proyecto incorpora además una importante zona de ocio y esparcimiento, fruto también de las propuestas realizadas por los vecinos, que contará con bancos, mesas, una zona de juegos infantiles, un espacio deportivo polivalente y una completa área de calistenia, consolidando los Ejidos como un espacio vivo y plenamente compatible tanto con la celebración de la Feria de Albacete como con otros eventos de gran afluencia, entre ellos el mercadillo de Los Invasores. En este entorno seguirá ubicándose igualmente la carpa de Medio Ambiente durante los días de Feria.

Según ha destacado Manuel Serrano, uno de los elementos más singulares de la actuación será una fuente transitable diseñada para integrarse plenamente en el espacio público y permitir el tránsito peatonal. Estará formada por cuatro vasos de diseño radial cuyo centro será un banco-jardinera circular que evocará las aspas de un molino. La instalación contará con alrededor de 40 chorros equipados con iluminación LED RGB que ofrecerán un atractivo espectáculo de agua y luz.

En materia deportiva, el alcalde ha explicado que el proyecto contempla la construcción de una pista polivalente preparada para la práctica de diferentes disciplinas como fútbol y baloncesto, equipada con porterías, canastas, cerramientos y un frontal multifuncional. Asimismo, dispondrá de una red perimetral para evitar la salida de balones y de la correspondiente señalización de juego.

La nueva zona de calistenia permitirá la práctica de ejercicio físico al aire libre mediante diferentes elementos, entre ellos barras, anillas y paralelas, instalados sobre una base de hormigón con pavimento continuo de caucho que garantizará la seguridad de los usuarios.

Manuel Serrano ha recordado además que el Ayuntamiento ha aprovechado esta importante actuación para renovar las redes de abastecimiento y saneamiento.

El alcalde ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con la mejora continua de los espacios públicos y ha asegurado que esta actuación constituye una de las intervenciones urbanas más importantes realizadas en los Ejidos de la Feria en las últimas décadas, ya que permitirá responder a las necesidades actuales de accesibilidad, seguridad y convivencia, dotando a este entorno de nuevos servicios y equipamientos que podrán ser disfrutados por los vecinos durante todo el año