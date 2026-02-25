El Observatorio Astronómico del Campus de Ciudad Real toma el nombre de su impulsor, el profesor de UCLM Roberto Piriz

Acto de cambio de denominación del Observatorio Astronómico del Campus de Ciudad Real. - UCLM

CIUDAD REAL 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Astronómico del Instituto de Investigaciones Energéticas y Aplicaciones Industriales (INEI) del Campus de Ciudad Real suma a su denominación el nombre de su impulsor, el catedrático de Mecánica de Fluidos de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) Roberto Piriz.

El INEI reconoce con esta nueva nomenclatura el "esfuerzo y el trabajo" de la persona que puso en marcha el proyecto y "su lucha constante por mantenerlo", tal y como ha explicado el director del INEI, Juan José López Cela, momentos previos al acto de descubrimiento de la placa que ha presidido el rector de la UCLM, Julián Garde, y al que ha asistido el propio Roberto Piriz.

El rector ha asegurado que este es un reconocimiento "merecido" a un "excelente investigador", que "siempre ha mostrado una gran lealtad hacia la institución académica" y con el que se agradece "todo lo bueno que ha hecho por la Universidad".

Roberto Piriz, profesor jubilado de la UCLM, fue director del INEI desde su fundación en 2006 hasta 2024. Durante su mandato, en 2014, y tras "casi tres lustros" de trabajos previos, vio la luz el Observatorio Astronómico del Campus de Ciudad Real, un proyecto que desde entonces ha venido desarrollando actividades de investigación, de divulgación científica, cursos de formación, charlas informativas y jornadas de puertas abiertas de observación nocturna y diurna. Hoy, durante el acto, Piriz ha confiado en que el proyecto "se mantenga vivió en el tiempo".

Instalado en la cubierta del INEI, frente a la Facultad de Medicina de Ciudad Real, el Observatorio Astronómico 'Roberto Piriz' cuenta con una cúpula giratoria de 3,5 metros de diámetro y en su interior hay un telescopio de 16 pulgadas de diámetro automatizado con el que puede operarse en remoto desde cualquier punto del planeta con conexión a internet. Además, dispone de telescopios portátiles que permiten hacer observaciones astronómicas públicas y telescopios especiales para la observación solar. Desde todos ellos se han captado imágenes detalladas de alta calidad de la luna, galaxias, nebulosas o planetas que hoy forman parte de una exposición permanente que puede verse en el Instituto.

En 2008, el Observatorio Astronómico de la UCLM firmó un convenio marco con la Agrupación Astronómica de Miguelturra y desde entonces mantiene una estrecha relación con ella que ha permitido la puesta en marcha de muchas de las actividades que se llevan a cabo en sus instalaciones.

Durante el acto, el exprofesor Roberto Piriz ha estado arropado por el vicerrector de Política Científica de la UCLM, Ricardo Cuevas; por quien fuera rector de la UCLM el año de puesta en marcha del observatorio, el profesor Miguel Ángel Collado; así como por compañeros de profesión y miembros de la Agrupación Astronómica de Miguelturra.