Los ocho candidatos a la Alcaldía de Cuenca desvelan sus expectativas y los posibles pactos tras las elecciones

CUENCA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los ocho candidatos a la Alcaldía de Cuenca para las próximas elecciones han confesado a Europa Press sus expectativas y propuestas para las próximas elecciones del mes de mayo y la dificultad o no con la que se pueden llegar a afrontar posibles pactos postelectorales.

El candidato socialista y actual alcalde, Darío Dolz, pide "que haya continuidad" y que los conquenses "confíen en el equipo actual" porque es el que une "experiencia y conocimiento de la ciudad" y son "garantes del mantenimiento de los servicios públicos".

Dolz busca una "mayoría que permita la gobernabilidad de la ciudad" y que "todos los proyectos que llevamos ahora mismo en marcha no se queden en el vacío", pero de no lograrla su objetivo es el de "buscar siempre la gobernabilidad del Ayuntamiento de Cuenca. No queremos que la pinza entre la derecha, con PP y Vox, adquiera la gobernanza del Ayuntamiento".

La candidata del PP a la Alcaldía de Cuenca, Beatriz Jiménez, busca "un cambio de rumbo en la ciudad" y ofrece un "partido serio, con capacidad de gobierno, de gestión" y un proyecto "realista".

"Nuestras expectativas son buenas", incide, precisando que "no ha sido la primera vez" que el PP ha podido gobernar en solidario en la ciudad. "A eso aspiramos". De no alcanzarse esa situación, Beatriz Jiménez asegura que no se han planteado qué tipo de pactos se harán tras el 28 de mayo, porque "pueden darse muchos escenarios".

La cabeza de lista de Cs, Cristina Elena Cifuentes, ofrece "frescura y cambio, pero no cambio entre rojos y azules para seguir usando las políticas" sino para "que de verdad funcionen con el progreso de la ciudad".

De no alcanzar la mayoría suficiente y abrirse la posibilidad de pactar, la candidata se muestra tajante al afirmar que "Ciudadanos estará con el equipo de Gobierno que implemente y respete nuestro programa y nuestras políticas, nosotros en principio no marcamos líneas rojas ni verdes ni de ningún color".

El candidato de Cuenca nos Une a la Alcaldía de la ciudad, Isidoro Gómez Cavero, busca "obtener todo lo que podamos para nuestra ciudad, ser inteligentes para, según las circunstancias que salgan, aprovechar el tirón que tengamos nosotros para que se puedan traer cosas aquí".

A la hora de hablar de posibles pactos postelectorales, Gómez Cavero indica que serán "con quien tiene el dinero". "Apoyaremos a quien tiene los cuartos, quien gane la Junta". "Quien gane la Junta tendrá que pactar con nosotros esos proyectos" y que el Ayuntamiento, cuando llegue el dinero, los pueda sacar adelante, asume, añadiendo que él no es "culpable de que ganen rojos o azules".

La candidata de Cuenca, en Marcha! (CeM!), María Ángeles García, orgullosa de haber contribuido a que haya una confluencia de mayoría de fuerzas progresistas, apostará por integrar a todas esas fuerzas y que la ciudadanía les dé su confianza.

PARTICIPACIÓN

Respecto a los pactos que se podrían fraguar en el futuro, destaca que su trabajo será el de llevar al Ayuntamiento las propuestas de la gente en forma de mociones y otras cuestiones a la próxima corporación. "Lo prioritario son las necesidades y propuestas de la gente y a partir de ahí hacer pactos con aquellas fuerzas políticas que permitan el desarrollo y las propuestas para que haya un cambio en la ciudad", ha subrayado.

Rafael Rodríguez, el candidato de Vox a la Alcaldía, tiene claro que salen "a ganar", y esperan lograr entre 3 y 6 ediles, aunque es consciente de que este año "el número de concejales sí que es un misterio.

Preguntado por los posibles pactos, asume que Vox "no engaña a nadie" al explicar que en ningún caso van a ayudar "a que se mantenga la izquierda en ningún sitio del poder". "En Cuenca los votos de Vox irán lógicamente para desalojar a la izquierda", indica, y no oculta que apoyarán a los partidos que tengan su misma ideología, basada en la defensa de las libertades individuales, el derecho a la propiedad y en restablecer y ayudar a la unidad nacional de España.

El candidato de +Cuenca Ahora a la Alcaldía de la capital, Dámaso Matarranz, defiende la "situación de tremenda urgencia" que existe de "cambiar el rumbo del Gobierno" actual, para lo cual ofrece una alternativa "que quiere ser transparente y participativa" y centrada en el vecino.

En este camino, el único pacto al que alude el candidato de +Cuenca Ahora es "con los ciudadanos", pues su compromiso es un contrato ciudadano, y esperan "un apoyo lo suficientemente mayoritario para cambiar el Gobierno e iniciar un camino" en el que "empezar, reconocer la capacidad, el derecho y la independencia como ciudad para ponernos en un mundo que es global".

De su lado, el cabeza de lista de TUpatria a la Alcaldía de Cuenca, Miguel Zurro, tiene "buenas sensaciones" y el objetivo claro de "buscar lo mejor y ayudar a girar esta ciudad".

Sobre hipotéticos pactos tras las elecciones, Miguel Zurro considera que TUpatria va a tener "fuerza" en la ciudad y si tiene la llave de la gobernabilidad "las condiciones no van a ser fáciles para ninguno".