Ocho personas detenidas tras participar en una reyerta en una concurrida zona de ocio en Ciudad Real

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional en Ciudad Real. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CIUDAD REAL 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a ocho personas que participaron en una riña tumultuaria en la que, utilizando instrumentos peligrosos, se produjeron lesiones graves entre varios de los participantes.

El día de los hechos, la Policía Nacional recibió un aviso a través del teléfono 091 en el que indicaban que se estaba produciendo una pelea en un pub de la capital, según ha informado el propio Cuerpo Nacional de Policía por nota de prensa.

A su llegada, los agentes localizaron a una persona que presentaba un corte importante en la muñeca y manifestaba que había sido agredida por un grupo de personas que ya no se encontraban en el lugar.

Tras ser trasladado al hospital para recibir asistencia médica, se dirigió a la Comisaría para formular la correspondiente denuncia y se inició por parte de la Policía Nacional una investigación para localizar todos los implicados en los hechos, determinar el grado de participación de cada uno de ellos y los motivos de la agresión.

Fruto de esta investigación se logró la identificación plena de ocho personas, cuatro varones y cuatro mujeres de dos grupos diferentes que durante la reyerta se acometieron mutuamente con una barra de hierro y vasos de cristal, por rencillas derivadas del tráfico de drogas.

Una vez identificados fueron detenidos, imputándoles los delitos de riña tumultuaria, lesiones y amenazas.