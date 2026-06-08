La ocupación hotelera durante el Corpus Christi en Toledo alcanza una media del 87,54% entre el miércoles y el sábado

Procesión del Corpus en Toledo. - JUANMA JIMÉNEZ/EUROPA PRESS

TOLEDO 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La media de ocupación durante el Corpus Christi en Toledo entre el miércoles y el sábado se situó en el 87,54%, lo que supone un 5,03% más que en el año 2025, según los datos recabados por la Asociación de Hostelería y Turismo de la capital regional.

En concreto, la ocupación registrada durante los días principales del Corpus Christi en la ciudad ha sido del 87,71% el miércoles, del 76,24% el jueves, del 91,31% el viernes y del 95,91% el sábado.

En cuanto a la procedencia de los visitantes, el porcentaje de clientes españoles fue del 78,37%, mientras que el de extranjeros alcanzó el 21,63%.