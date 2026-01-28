La Oficina del Hidrógeno de C-LM recibe más de 40 solicitudes en sus dos primeros meses de labor de impulso

La Junta ha participado en el Cuarto Día del Hidrógeno que organiza Enagás en Madrid. - JCCM

TOLEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El el director general de Transición Energética de la Junta, Alipio García, ha informado este miércoles de que la Oficina del Hidrógeno de Castilla-La Mancha, inaugurado el pasado 24 de noviembre en Puertollano, ya ha recibido 40 solicitudes de empresas interesadas en participar en el Plan de Acción de la Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable en la región.

Durante su participación en el Cuarto Día del Hidrógeno que organiza Enagás, un evento anual de referencia en el que se reúnen los principales actores del hidrógeno en Europa, el director general ha apuntado que hasta el momento se ha "atendido a siete empresas con proyectos importantes en la región" desde la Oficina, según ha informado la Junta en nota de prensa.

"Para que se hagan una idea, en apenas un mes, ya que el 24 de noviembre inició su funcionamiento, la Oficina del Hidrógeno de Castilla-La Mancha, con sede en Puertollano, ha atendido a siete empresas con proyectos importantes en la región, y hemos recibido más de 40 solicitudes para participar en el Plan de Acción de la Hoja de Ruta", ha subrayado el director general.

Además, desde la Oficina del Hidrógeno "estamos elaborando un catálogo de Capacidades Tecnológicas del Hidrógeno en Castilla-La Mancha y dentro de este trabajo, se ha contactado con más de 50 empresas de las que 16 ya han completado la información que les hemos requerido", ha incidido García.

Este interés deja a las claras, "que Castilla-La Mancha no sólo esta preparada para acoger proyectos pioneros de hidrógeno como puedan ser los de Fertiberia, la acería verde de 'Hydnum Steel', ambos en Puertollano, o Cummins en Guadalajara, por citar algunos ejemplos, sino que, en paralelo, estamos facilitando a las empresas el acompañamiento y asesoramiento necesarios para que puedan desarrollarlos en nuestra comunidad".

Tras señalar que el hidrogeno renovable representa una gran oportunidad para Castilla-La Mancha desde el punto de vista de la descarbonización, pero también de la inversión, la creación de empleo y el desarrollo tecnológico, ha afirmado que "Castilla-La Mancha está preparada para desarrollar toda la cadena de valor del hidrógeno renovable junto a las empresas privadas que están apostando por desarrollar sus proyectos de hidrógeno en nuestro territorio y, como administración, estamos contribuyendo activamente a este objetivo".

Ha concluido recordando que, "en nuestra región, desde hace ya muchos años, contamos con la más alta tecnología del hidrógeno con 'adn' castellanomanchego a través de un centro de referencia mundial como es el Centro Nacional del Hidrógeno, además de conectar a las empresas con el Clúster del Hidrogeno, que surgió por decisión del presidente García-Page con ocho empresas en su inicio y en la actualidad ya lo integran más de 50 empresas innovadoras gracias a la alianza público-privada".

PLAN DE ACCIÓN

Por otra parte, García ha destacado el avance de su Hoja de Ruta del Hidrógeno "con el objetivo de posicionar a nuestra comunidad autónoma como líder en el sector del hidrógeno renovable, consolidando su cadena de valor en la región, a la vez que incentivamos su investigación y desarrollo, y fomentamos la colaboración público-privada en nuevos proyectos que han elegido a Castilla-La Mancha como sede para su implantación".

En este sentido, García ha dado a conocer que ya se ha puesto en marcha la gobernanza del Plan de Acción incluida en la Hoja de Ruta del Hidrógeno con la reunión de los comités de dirección y dinamizador, "y precisamente mañana jueves vamos mantener la primera reunión de los grupos de trabajo en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes con todas las entidades y empresas que han mostrado su interés en participar para acordar mediante un proceso participativo las tareas del Plan de Acción definitivo, por lo tanto avanzamos a buen ritmo con un sector cuya tecnología interesa y mucho", ha dicho.