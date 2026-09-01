Oivclm prevé una producción vitivinícola en Castilla-La Mancha de en torno a 19 millones de hectólitros de vino y mosto

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CIUDAD REAL, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de la Organización Interprofesional Vitivinícola de Castilla-La Mancha (Oivclm), reunida en la Escuela de Catadores de Campo de Criptana, ha presentado sus primeras valoraciones de cosecha para la campaña de comercialización 2026/2027. Tras su primer mes de vendimia, esta organización advierte en algunas zonas de recogida una merma de las variedades de maduración más temprana, que en esta primera proyección situarían una producción sobre los 19 millones de hectólitros (hl) de vino y mosto, siendo 19,2 millones los alcanzados el año anterior.

Según ha informado la organización cooperativa en nota de prensa, el impacto de la sequía prolongada y las altas temperaturas sobre los viñedos, principalmente, han favorecido que se aprecie una muy buena sanidad y calidad de la uva.

Los rendimientos durante el mes de septiembre, se concretarán de manera más precisa cuando se haya generalizado la vendimia de las variedades autóctonas, especialmente la uva Airén, mayoritaria en Castilla-La Mancha.

El inicio de la campaña parte de un nivel de existencias similar al del ejercicio anterior, lo que contribuirá a estabilizar el mercado y amortiguar la presión sobre la oferta disponible.

En el conjunto del país, la Oivclm prevé una cosecha similar a la de 2025, que obtuvo 33,1 millones de hectólitros y en este momento, se podría considerar que no superaría los 34 millones de vino y mosto.

Las existencias a nivel nacional se situarían al final de la pasada campaña en el entorno de los 30 millones de hectólitros de vino, una cifra en la línea de los periodos anteriores.