La ONG del chef José Andrés despliega sus cocinas móviles en Urda para alimentar a los equipos de emergencia

Cocina de World Central Kitchen en el accidente ferroviario de Urda. - EUSEBIO GARCÍA DEL CASTILLO/EUROPA PRESS

URDA (TOLEDO), 29 (EUROPA PRESS)

La ONG World Central Kitchen, fundada por el chef José Andrés, se ha desplegado en la zona del accidente ferroviario de Urda (Toledo) para proporcionar comida caliente a los cientos de efectivos que participan en las labores de emergencia.

Un equipo de seis personas, que llegó este miércoles por la noche, ya ha repartido cerca de 400 bocadillos y prepara otros 450 para este jueves, además de ofrecer desayunos con chocolate y churros y platos calientes para los integrantes de la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Protección Civil y el resto de profesionales movilizados.

Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press, Javier Sánchez, integrante del equipo de cocina de World Central Kitchen, quien ha detallado que comenzaron a trabajar nada más recibir autorización para acceder a la zona y establecer su base de operaciones.

"Ya empezamos anoche a ofrecer bocadillos, fruta y bollería", ha explicado Sánchez, quien ha señalado que durante la noche también prepararon un potaje de garbanzos con espinacas para los efectivos que continuaban trabajando.

La actividad ha proseguido desde primera hora de este jueves con chocolate caliente y churros, mientras los cocineros preparan un arroz para el almuerzo, con el objetivo de que los integrantes del operativo puedan recuperar fuerzas después de tantas horas de trabajo.

Las cifras reflejan la magnitud del despliegue. Según ha detallado Sánchez, durante la noche del miércoles repartieron cerca de 400 bocadillos, mientras que para la mañana de este jueves tienen previsto preparar otros 450, una cantidad que podría incrementarse en función de las necesidades.

"Hay entre 700 y 1.000 personas de operativo aquí ahora mismo", ha señalado, en referencia al importante número de profesionales que trabajan en la zona del accidente.

Para Sánchez, la comida caliente adquiere todavía más importancia ante las bajas temperaturas que se registran durante la noche y la madrugada. El objetivo es ofrecer a los efectivos un momento de descanso y algo de alimento reconfortante antes de continuar con sus tareas.

"ESTAREMOS HASTA EL FINAL"

World Central Kitchen es una organización especializada en proporcionar alimentos en situaciones de emergencia, tanto en España como en otros países, por lo que sus equipos permanecen pendientes de cualquier catástrofe que pueda requerir su intervención.

En esta ocasión, su labor se centra en atender a los integrantes del amplio dispositivo de emergencias desplegado en Urda, donde las tareas de los distintos cuerpos de seguridad y rescate continúan desarrollándose.

Preguntado por cuánto tiempo permanecerán en la zona, Sánchez ha asegurado que no existe una fecha prevista para su retirada. "Estaremos hasta el final, como siempre", ha afirmado, dejando claro que la organización continuará trabajando mientras los efectivos necesiten alimentación.

El cocinero ha explicado que la ONG también mantiene presencia en otros escenarios internacionales de emergencia, como Ucrania y Gaza, y ha recordado que esta misma semana ha intervenido en Gandía (Valencia) para atender a los afectados por la dana que ha azotado esta zona del litoral valenciano durante los últimos días.

En Urda, sin embargo, su trabajo tiene como objetivo inmediato garantizar que ninguno de los profesionales movilizados se quede sin algo que comer durante las largas jornadas de trabajo.

"Dentro de la tristeza que hay ahora mismo, es lo único que podemos ofrecer", ha resumido Sánchez, consciente de que un plato de comida caliente no puede cambiar lo ocurrido, pero sí ayudar a quienes trabajan sobre el terreno para afrontar sus consecuencias.