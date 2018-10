ONGD C-LM lanza la campaña 'Rompe con la desigualdad' y anima a la Junta a aumentar el presupuesto de cooperación

Publicado 16/10/2018 13:44:02 CET

TOLEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha ha lanzado la campaña 'Rompe con la desigualdad' para vivir en un mundo sin pobreza y con recursos económicos y sociales disponibles para toda la humanidad con motivo del Día internacional para la erradicación de las causas de la pobreza, que se celebra este miércoles, 17 de octubre, y ha animado al Gobierno regional a subir el presupuesto de cooperación al desarrollo.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa el representante de CCOO en la región, Hassen Rejbi, acompañado por el presidente de la Coordinadora de ONGD en Castilla-La Mancha, Braulio Freire; la responsable de la secretaría técnica de Coordinadora de ONGD en Castilla-La Mancha, Pilar Villena, y la vicerrectora de Estudiantes y Responsabilidad Social, Ana Carretero, en la presentación de la campaña en Toledo.

Rejbi ha indicado que es necesario sumar las fuerzas de la sociedad civil y de las instituciones públicas parar luchar contra la pobreza, convencido de que también es necesario reforzar las políticas de carácter integrador para que todas las personas tengan las mismas oportunidades y recursos independientemente de dónde vivan y trabajen.

El representante de CCOO ha concretado, a través de la lectura de un manifiesto para la campaña, que en España hay un 21,6 por ciento de la población en riesgo de pobreza y que de ese porcentaje 8,6 millones de personas son pobres, entre los que se encuentran cerca de tres millones de niños.

El presidente de la Coordinadora de ONGD ha detallado que el Gobierno regional destina el 1,89 por ciento del presupuesto al sector de la cooperación al desarrollo, pero ha puesto como ejemplo las políticas de desarrollo del Ayuntamiento de Toledo, que ha aumentado paulatinamente el presupuesto para tratar de ayudar a las personas más desfavorecidas. "Creo que si se puede lograr la cooperación en un Ayuntamiento también se puede hacer en la región", ha apuntado.

En este sentido, ha explicado que el Consistorio toledano ha alcanzado el 0,7 por ciento de la Renta Nacional Bruta (RBN) que pide la ONU a los países "más ricos" para erradicar la pobreza.

CAMPAÑA

'Rompe con la desigualdad', con el lema 'Si nos movemos, cambiamos todo', se ha lanzado a nivel estatal a través de la Alianza Española contra la Pobreza y la Desigualdad para sensibilizar, para dar apoyo a la lucha contra la pobreza.

Con esta campaña, la responsable de la secretaría técnica de Coordinadora de ONGD ha detallado que denuncian la pobreza laboral y exigen aplicar una estrategia global integrada que acabe con la precariedad.

Pilar Villena ha denunciado la pobreza infantil y juvenil y ha pedido que se dé prioridad a la inversión social en las familias con dificultades. Además, ha denunciado la pobreza energética y la falta de servicios sociales adecuados que permitan vivir con dignidad.

PETICIÓN PARA INCREMENTAR LAS AYUDAS AL DESARROLLO

Además, ha exigido que se incremente las ayudas al desarrollo, la recuperación del 0,7 por ciento de la Renta Nacional Bruta (RBN) que pide la ONU a los países "más ricos" para erradicar la pobreza y la aplicación de políticas de desarrollos que sean respetuosas con los Derechos Humanos.

Por su parte, la vicerrectora de Estudiantes ha explicado que los objetivos de la campaña son poner fin a la pobreza en el mundo, avanzar en los Derechos Humanos, luchar contra el odio y el rechazo de las personas pobres porque "la pobreza no se elige y ni es un crimen".

En este sentido, ha apuntado que la pobreza es evitable a nivel mundial porque se produce comida para 12.000 millones de personas y en total hay 7.000 millones de personas en el mundo.

Además, ha indicado que la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y Unicef están llevando a cabo un estudio para saber cuál es el riesgo de exclusión que existe en la comunidad castellano-manchega.

A preguntas de los medios, el presidente de la ONGD ha informado que las organizaciones que van a celebrar este día van a realizar jornadas e inauguraciones de exposiciones en sus sedes por la región para conectar con la gente y que se dé visibilidad a su lucha durante un largo periodo de tiempo y no "se quede en la denuncia de un día".

SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

En otro orden de asuntos, preguntado por las críticas que ha recibido el pacto entre PSOE y Podemos para subir el Salario Mínimo Interprofesional, ha indicado que hay propuestas y acuerdos que mientras se puedan realizar suponen una mejoría.

No obstante, ha señalado que la Coordinadora de ONGD no se posiciona ni a favor ni en contra porque "es un camino de muchas luchas" que en ocasiones no comparten, pero ha dado la enhorabuena a los acuerdos "si los pueden poner en marcha".