La oposición de Cuenca reprocha falta de transparencia y limpieza de la ciudad en Debate sobre el Estado del Municipio

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CUENCA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La transparencia, la falta de limpieza y mantenimiento de la ciudad y la incapacidad de aprovechar oportunidades han protagonizado las principales críticas de la posición en el Debate sobre el Estado del Municipio de Cuenca que se ha celebrado este lunes en el Ayuntamiento.

La presidenta del Grupo Popular, Beatriz Jiménez, ha preguntado al primer edil, Darío Dolz, "si cree que ha sido un buen alcalde para la ciudad de Cuenca", después de haber podido disfrutar de dos legislaturas completas y el respaldo de administraciones del signo socialista.

Jiménez ha dudado de que el regidor haya aprovechado esa oportunidad y cree que eso es lo que refleja que Cuenca "haya perdido población desde el año 2019". En su opinión, estos años ha faltado "un proyecto de ciudad, planificado y consensuado" frente a otro de anuncios "improvisados y apresurados" que se han publicitado "una y otra vez".

Ha puesto como ejemplos la reforma del centro, el edificio del mercado, el centro de convenciones o las "numerosas veces" que se han anunciado la inauguración de los remontes mecánicos al Casco y del parque de Toroverde". Todo con el objetivo, cree, "de confundir a los conquenses entre cifras, obras y proyectos que nunca se materializan, no sin culpar antes a alguien de que no se hayan ejecutado".

"Lo que quieren es ganar tiempo para poder vender en las elecciones lo que ya vendieron", ha manifestado Jiménez, que considera que estos años de gobierno socialista se han caracterizado por "la falta de transparencia y de diálogo". En esta línea, la edil del PP ha reprochado que no se le haya concedido todavía la reunión con el equipo redactor del Plan de Ordenación Municipal que pidieron en el mes de febrero.

Por otro lado, ha señalado que este ha sido el único equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cuenca que ha cerrado un colegio, el San Julián, y una instalación deportiva, el pabellón Luis Yúfera, y le ha preguntado a Dolz si se considera satisfecho con el mantenimiento de la ciudad, la limpieza y los grafitis.

Finalmente, la concejala del PP ha rememorado la intervención de Dolz en el último Día de Castilla-La Mancha, "donde lo mejor que dijo usted es que Cuenca es una ciudad que resiste", pero ha matizado que lo hace "por unas políticas socialistas que tienen a la ciudad sin rumbo y que no ha aprovechado las oportunidades".

VOX: "CUENCA VIVE UNA SUAVE Y MANTENIDA DECADENCIA"

De su lado, el portavoz de Vox, Rafael Rodríguez, ha reprochado en su intervención en el Debate del Estado del Municipio que las "ventajas" de la posición "estratégica" de Cuenca no se hayan visto reflejadas de la misma forma que en otras ciudades similares como Zaragoza.

Por el contrario, ha opinado que Cuenca vive "una suave y mantenida decadencia" y que está "importando la inseguridad de las grandes ciudades, pero sin sus ventajas competitivas". "Proteger el paisaje no basta en una gestión del siglo XXI", ha alertado Rodríguez, que considera que "hay resistencias al cambio y las oportunidades se desplazan a otras ciudades".

Vox ha reprochado la última posición del Ayuntamiento en los rankings que analizan la transparencia de las corporaciones y de las recientes averías de agua, señalando que "no puede ser casualidad", sino falta de planificación, aunque le ha reconocido al alcalde su implicación al atender desde la primera línea de estos incidentes.

"No ve usted lo que vemos todos los ciudadanos, que Cuenca es una ciudad sucia", ha criticado Rodríguez, al que le ha llamado la atención que, en el mensaje sobre el Plan XCuenca, el alcalde no se haya referido a Cuenca en Marcha. Finalmente, el portavoz de Vox ha defendido en su intervención políticas desregularizadas y de apoyos al emprendedor y una oficina de retorno y atracción de talento.

CUENCA EN MARCHA: "PEQUEÑAS NECESIDADES OLVIDADAS"

Cuenca en Marcha, a través de su concejala María Ángeles García, se ha preguntado en su intervención si los conquenses viven mejor que hace un año y ha defendido las mejoras que han aportado desde su grupo gracias a los pactos en las negociaciones de presupuestos. "Cuando eso ocurra, es posible que la ciudad avance".

Sin embargo, considera que Cuenca "sigue teniendo demasiadas asignaturas pendientes", entre ellas la vivienda, si bien valora los compromisos adquiridos en esta materia en el último pacto presupuestario el inicio del expediente para declarar la ciudad como tensionada en materia de alquileres.

García ha criticado especialmente la falta de mantenimiento "que termina deteriorando la calidad de vida de la ciudad". "Vemos una ciudad de grandes proyectos, pero pequeñas necesidades olvidadas", ha apuntado. También ha reprochado la parálisis del plan de desarrollo sostenible y del Plan de Ordenación Municipal y se ha acordado de los problemas que hubo con la remodelación del transporte urbano. "Ese episodio nos debería recordar que las decisiones de movilidad no se deberían tomar en los despachos, sin escuchar a los ciudadanos".

En cualquier caso, cree que aquello vino de otro "error", que fue la prórroga del contrato del servicio de transporte urbano. Como también ha señalado como un gran fallo que se dejara "caer en la ruina" el edificio de la Fundación Sánchez Vera en la calle Tintes.

La concejala se ha referido también al ferrocarril para reiterar su idea de que cerrar la línea es un "error histórico" y que se hizo a cambio de un "futuro prometedor" que, en su opinión, no ha llegado. Se ha preguntado qué ha ganado Cuenca a cambio de perder esta infraestructura y ha indicado que el Plan XCuenca no cuenta con una mayoría suficiente para salir adelante, por lo que ha pedido al equipo de Gobierno que "deje de perder el tiempo", lo aparque y que desarrolle los terrenos ferroviarios, pero manteniendo las vías.

CUENCA NOS UNE REIVINDICA EL LEGADO DE GÓMEZ CAVERO

En su turno, la concejala de Cuenca nos Une, Marta Tirado, ha defendido el legado de su impulsor, Isidoro Gómez Cavero, y su trabajo "para que esta ciudad dejara de resignarse y unir a personas de distintas ideologías y profesiones".

"Su espíritu está en proyectos como el nuevo hospital, los remontes y Carretería, que ha defendido porque consideraba que estábamos ante una oportunidad histórica de modernizar nuestro centro", ha esgrimido la representante de la agrupación de electores.

Tirado ha reconocido que no muchos no han entendido esa filosofía de Gómez Cavero de apoyar al partido que gobernara la Junta, pero considera que se ha demostrado acertada esa frase que decía: ¿Con quién vas a estar si no es con el que tiene los cuartos?".

La socia del equipo de Gobierno ha reconocido el trabajo del Grupo Socialista "porque hemos demostrado que dos formaciones distintas pueden gobernar cuenca con lealtad, sin pensar en quién se apuntaba cada éxito, sino compartiendo responsabilidades y tomando decisiones difíciles".

También ha defendido la estabilidad institucional que ha aportado Cuenca nos Une, que ha contribuido especialmente a la estabilidad económica". En su opinión, "Cuenca ha dejado de resignarse" y ha reivindicado no solo los grandes proyectos, sino los trabajos que se han hecho en los barrios" y todo eso gracias a una política "menos ideológica y más práctica" y Cuenca "está mejor que hace siete años".

PSOE: "DOLZ HA SIDO EL MEJOR ALCALDE DE CUENCA"

Finalmente, en el debate ha dado la réplica a los grupos la portavoz del PSOE, Saray Portillo, que ha defendido que Cuenca "sí ha mejorado en estos años", en los que ha destacado, entre otras cuestiones, que no se han subido impuestos.

Portillo ha defendido que cada acción que han realizado ha tenido como objetivo "mejorar la vida de las personas" y ha afirmado rotundamente que Darío Dolz "ha sido el mejor alcalde de Cuenca".