Oreo, Pelusa, Rogelia y nueve ovejas más lucharán por ser la 'Bonica del tó' en el nuevo formato televisivo de CMMedia

TOLEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Ancha es Castilla-La Mancha' de la televisión regional CMM en Castilla-La Mancha ha dado a conocer de forma oficial los 12 nombres de las ovejas candidatas a participar en el nuevo concurso 'Bonica del tó', en el que se elegirá la oveja más guapa de la región.

Las doce ovejas concursantes serán Campeón, perteneciente a la ganadería Piqmar SL de Casas de Haro (Cuenca); Careta, de la ganadería de Luis Alcaide en Aldea del Rey (Ciudad Real); Clarita, de San Clemente (Cuenca) y de la ganadería Ganados PV; y Evita, que pertenece a la ganadería Los Daríos de Malagón (Ciudad Real).

Serán de la partida, además, Manoli, de la ganadería de Antonio Almansa en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real); Margarita, de Ganados Miñano de Santa María del Campo Rus (Cuenca); Milagrosa, que pertenece a Finca Dehesa del Milagro en Alcañizo (Toledo), y Mora, de Pago de la Jaraba de Villarrobledo (Albacete).

Completan el listado Oreo, de Chumillas Martínez en Casas de Haro (Cuenca); Pelusa, que pertenece a Qusería El Fraile en El Tobos (Toledo); Rogelia, de Hermanos Moreno en Cendejas de En medio (Guadalajara), y Rus, de Agropecuario Cuelliga de San Clemente (Cuenca).

De esta forma, la provincia de Cuenca aporta hasta a cinco concursantes; seguida de Ciudad Real, con tres; habrá dos toledanas; y Guadalajara y Albacete aportan a ua candidata cada una.

A partir de ahora, comienza la fase del concurso propiamente dicho en la que durante varios programas se podrá conocer a cada una de las ovejas en su entorno natural para que el público pueda seguir votando por su favorita, ha informado el Ente público en nota de prensa.

En la única semifinal se elegirán a las seis candidatas que pasarán a la gala final en la que será elegida la oveja más guapa de Castilla-La Mancha.