Organizaciones ecologistas rechazan la concesión de la Autorización Ambiental Integrada a la macrogranja de San Clemente

Descarga de pollos en una granja industrial. - PEDRO ARMESTRE/GREENPEACE

CUENCA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma vecinal STOP macrogranja de gallinas de San Clemente, Casas de Los Pinos y Villarrobledo, junto con las organizaciones que conforman la Coordinadora Stop Ganadería Industrial -entre ellas ADDA, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace- han trasladado su rechazo a la resolución, publicada el pasado viernes 10 de abril en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, por la que se concede la Autorización Ambiental Integrada al proyecto del Grupo Avícola Rujamar S.L. en San Clemente (Cuenca).

Las organizaciones que integran la plataforma han recordado que la empresa pretende construir una macrogranja con capacidad para explotar casi un millón de gallinas (810.000 ponedoras y 187.500 de recría) y producir unos 235 millones de huevos al año, según ha trasladado Greenpeace a través de un comunicado de prensa.

Así, han señalado que de llegar a construirse, sería la explotación de gallinas más contaminante de España en cuanto a la emisión de amoniaco, un gas tóxico con graves efectos sobre el medio ambiente y la salud pública.

"Según datos de la propia promotora, la instalación generará más de 1.000 toneladas de gallinaza al mes", han manifestado en este sentido.

Asimismo, han trasladado su preocupación por el potencial impacto sobre el acuífero Rus-Valdelobos, del que dependería la explotación, subrayando que se sitúa en una zona en mal estado cuantitativo y químico, con unos recursos hídricos declarados ya sobreexplotados y vulnerable a nitratos.

En esta línea, han señalado que las poblaciones de Villarrobledo y Ventas de Alcolea, a 3 kilómetro de distancia del emplazamiento del anunciado proyecto avícola, ya experimentaron problemas de acumulación de sulfatos en sus abastecimientos de agua.

Además, han señalado que según los últimos datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, en la red de abastecimiento Casas de Roldán-Casa de los Pinos el agua de consumo se viene superando el límite legal de nitratos desde hace años (en la última medición, de septiembre de 2024, fue declarada no apta para consumo -no hay datos más actuales-).

"Es inadmisible que en un escenario de crisis climática y de agua, y después de un año en que fueron sacrificados millones de aves de corral debido a la gripe aviar, el Gobierno regional de Castilla-La Mancha, que supuestamente apoya la transición ecológica, dé luz verde a un proyecto de dimensiones faraónicas como el que Rujamar pretende llevar a cabo en San Clemente", han afirmado las organizaciones sociales.

"Pese a que casi todos los límites planetarios están traspasados, las administraciones nos siguen empujando hacia el precipicio promoviendo un modelo agroalimentario totalmente insostenible, destructivo y cruel", han añadido.

RIESGO DE ZOONOSIS

Por otra parte, la Plataforma ha alertado sobre el incremento del riesgo de zoonosis en este tipo de explotaciones, asegurando que suponen "una auténtica bomba de relojería e incrementan de forma exponencial el riesgo de transmisión de enfermedades de animales a los seres humanos".

"El año pasado se sacrificaron casi tres millones de aves de corral en España debido a la gripe aviar de alta patogenicidad, lo que constituyó un nuevo y negro récord en España y un mayor riesgo de transmisión a seres humanos", han apuntado.

En esta línea, han planteado el gasto de dinero público necesario para sufragar las indemnizaciones por los sacrificios masivos de las aves afectadas y la destrucción de las mismas, "así como un riesgo para la salud pública que, en ningún caso, deberíamos asumir".

También han recordado que el proyecto se ubicaría a tan solo 700 metros de la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de San Clemente, con el riesgo de contagio procedente de aves silvestres.

"Desde el año 2003 se han notificado, en todo el mundo, 993 casos de gripe aviar en humanos (477 muertes), y dos casos en España, habiendo saltado a otros mamíferos, como vacas, visones o lobos marinos", han apuntado.

CRÍTICAS A RUJAMAR

Por otra parte, desde la plataforma, han criticado al Grupo Avícola Rujamar, asegurando que, a pesar de una comunicación pública que apunta al bienestar animal, la producción de huevos de esta explotación sería en suelo y en jaula, "los peores métodos de cría permitidos en España".

"Rujamar y su CEO Rubén Martínez deben dejar ya de hacer un lavado verde de su empresa: ni es verde ni garantiza el bienestar animal. Lo único que busca es explotar a los animales para alcanzar su máximo rendimiento económico. Las gallinas no son objetos ni existen para estar encerradas desde que nacen hasta que mueren", concluyen las organizaciones denunciantes.

La Plataforma ha anunciado que presentará alegaciones a la solicitud de concesión de agua, actualmente en proceso de participación pública, abierto por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, y al proyecto de Real Decreto "por el que se modifican diversos reales decretos que establecen las normas básicas de ordenación de determinadas explotaciones ganaderas", entre ellos el Real Decreto 637/2021, de ordenación de granjas avícolas que, al no tener una limitación de tamaño, permite que proyectos como éste se pongan sobre la mesa.