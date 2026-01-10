Orquesta Filarmónica de La Mancha actuará con Ainhoa Arteta, Montserrat Martí Caballé y Luis Santana en Madrid

OFMAN. - ORQUESTA

TOLEDO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Orquesta Filarmónica de La Mancha (OFMAN) actuará junto con las sopranos Ainhoa Arteta y Montserrat Martí Caballé y el barítono Luis Santana en Madrid. La formación, dirigida por Francisco-Antonio Moya, y los reconocidos artistas españoles ofrecerán el programa 'Dos divas y un barítono' en el que abordarán composiciones de reconocidas óperas y zarzuelas, así como canciones tradicionales en el debut de la orquesta en el Teatro Monumental, el sábado 21 de febrero a las 19.30 horas.

Las cantantes vasca y catalana y el barítono zamorano, que han actuado en los principales auditorios del mundo en recitales y conciertos con reputadas orquestas dirigidas por prestigiosos directores a lo largo de su trayectoria artística, brindarán el programa interpretando algunas de las piezas más emblemáticas y reconocibles del repertorio lírico que han ofrecido en múltiples ocasiones en su carrera.

La gala en Madrid reunirá a tres reconocidos cantantes en una iniciativa de la Orquesta Filarmónica de La Mancha en un año en el que cumple 18 años de trayectoria artística en los que ha abordado óperas y zarzuelas como Nabucco, Carmen, El trovador, Aida, La Bohème, Doña Francisquita o La rosa del azafrán, entre otras.

Francisco-Antonio Moya, director de la Orquesta Filarmónica de La Mancha, asegura que "la OFMAN, una formación versátil, muy multidisciplinar e itinerante, está en constante crecimiento y tiene como objetivo ofrecer actividades y propuestas de excelencia y del más alto nivel", tal y como ha informado la orquesta en nota de prensa.

Moya señala que "un hito importante y de referencia en este décimo octavo aniversario es el concierto con el que debutaremos en el Teatro Monumental y en el que tendremos el honor de acompañar a cantantes de la talla de Ainhoa Arteta, Montserrat Martí Caballé y Luis Santana".

El director artístico y titular destaca que "anto para la orquesta como para él "es un desafío hacer música en este teatro con prestigiosos artistas"; y considera que "por trayectoria y experiencia", están preparados para asumir y afrontar este tipo de retos".

El músico manchego apunta que "el repertorio girará en torno a arias y romanzas de zarzuela muy conocidas, con algunos dúos, números de conjunto y canciones populares, del acervo tradicional y de música que está en la memoria colectiva de todo el mundo. Será un potente programa lírico, y al mismo tiempo fresco, alegre, divertido, en el que también incluiremos piezas orquestales".

TRAYECTORIA

La Orquesta Filarmónica de La Mancha, fundada en 2008, interpreta una gran variedad de géneros: desde música sinfónica, oratorio, ópera, zarzuela, música de cine, así como estilos más modernos y populares como el tango, bolero, pop y jazz. Con sede en Ciudad Real, sus integrantes proceden de diferentes lugares de España y del extranjero, aunque en su mayoría son castellanomanchegos.

Realiza cada temporada una media de 50 actuaciones y acerca a un público diverso infinidad de géneros musicales, y algunas de sus señas de identidad son su Mesías Participativo, que celebra anualmente en la Catedral de Ciudad Real, sus Galas de la Zarzuela que lleva a cabo en diferentes localidades, la producción de musicales propios como El hombre de la Mancha o Platero. Asimismo, organiza e impulsa un Estudio de Zarzuela realizado en la localidad de Torralba de Calatrava y participa en el ciclo de conciertos Infantes Música, de Villanueva de los Infantes, donde es la organizadora de la Opera Studio.

Uno de los principales propósitos de la orquesta consiste en llevar la música sinfónica a pequeñas poblaciones que no suelen tener la oportunidad de escuchar este tipo de formaciones en directo, y realizar conciertos de carácter benéfico, colaborando con diversas asociaciones y causas como los afectados de cáncer, síndrome de Down o alzhéimer, entre otros.

OFMAN supone una plataforma para el desarrollo de músicos con talento que tienen la oportunidad de crecer artística y profesionalmente mediante el trabajo de un repertorio exigente, un lugar donde aunar energías para crear música y belleza. La formación obtuvo el Premio Teatro Rojas a la mejor compañía de Castilla-La Mancha por su interpretación de Carmina Burana de Carl Orff en 2013.