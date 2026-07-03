Óscar López visitará este sábado en Almagro dos exposiciones en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. - MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

CIUDAD REAL, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, estará este sábado, 4 de julio, en la ciudad de Almagro, donde visitará dos exposiciones.

El ministro visitará las exposiciones 'Lope para todos. 40 años de la Compañía Nacional de Teatro Clásico' y 'Hacer realidad lo fingido y verdadero lo aparente. Mujeres en el Siglo de Oro' en el marco del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro.

Durante el recorrido, el ministro estará acompañado por la directora del Festival, Irene Pardo, y al término de la última visita, a partir de las 12.00 atenderá a los medios, tal y como ha informado el Ministerio en nota de prensa.