Óscar San Martín cierra su carrera periodística rodeado de amigos: "Personalidad, gran compañero, amigo y buena persona"

1089828.1.260.149.20260524112038 Acto de homenaje al periodista Óscar San Martín por su jubilación. - EUROPA PRESS

TOLEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Óscar San Martín, director de Onda Cero en Castilla-La Mancha hasta su reciente jubilación y con más de cuatro décadas de carrera profesional, ha puesto el broche de oro en una fiesta sorpresa ofrecida por sus compañeros de profesión, un convite que tuvo lugar en el restaurante La Alacena del Hotel Beatriz y que ha servido para despedir al maestro rumbo a su nueva vida con un emotivo acto al que no faltaron grandes nombres de la profesión de Toledo.

Uno de los asistentes ha sido el alcalde de Tarancón, José Manuel López Carrizo, quien ha ofrecido su primer recuerdo con San Martín, cuando uno era director de Antena 3 en la localidad conquense y el otro ejercía como policía. "Le perseguía, le gustaba mucho la noche cuando era mucho más joven", bromea.

El director de La Voz del Tajo, Alberto Retana, ensalza por su parte "la voz de Óscar", que tiene "pocas comparaciones que hacer". Más allá de su herramienta de trabajo, habla de la "gran personalidad" del compañero. "Siempre ha sido ese pequeño padre que siempre tienes alrededor cuando estás hablando de periodismo y cuando están hablando de la vida. Merece la pena este homenaje y merece la pena mantenerle como amigo".

Ana Isabel Jiménez, del Canal Diocesano, rememora su pasado mano a mano con Óscar, a quien conoció primero por su labor en el diario Ya de Toledo, en una época "muy complicada" en la que asumió la delegación compartida con Antena 3 Radio. "Tengo muchos recuerdos, le recordaré como un gran jefe y un gran compañero que supo capear el temporal".

Eugenio Vicente, actual jefe de prensa de Alcaldía de Toledo, define a San Martín como "uno de esos compañeros a los que habría que inventar" si no existieran. "Una voz conocida a ojos cerrados. Su marcha da pena, pero también alegría. En esta profesión, con el tiempo se aprende que ser buena persona es fundamental. Y Óscar es buena persona".

Lidia Yanel, delegada de EFE en Castilla-La Mancha, también le tilda de "buen compañero" que ha compartido "un periodo importante" de la historia de Toledo, "del periodismo y de la sociedad". "Le echaremos de menos".

Inma Sánchez-Morate, histórica compañera de profesión que se jubiló en la Cadena SER, lo ensalza como "el mejor director" de entre los diez que ha tenido en el ejercicio de su profesión. "Si no nos hubiéramos cruzado, mi vida sería diferente. Empecé mis prácticas con él, él me dio la oportunidad. Tenemos un vínculo que no se destruirá nunca".

Por última, la presidenta de El Español Castilla-La Mancha, Esther Esteban, tiene palabras para "un buen compañero y un gran periodista". "Cuando un periodista llega a la jubilación con tantos amigos y con tanta gente que le admira, es porque ha sido de los buenos. ¡Feliz nueva vida, Óscar!".

REUNIÓN DE AMIGOS EN EL BEATRIZ

La sorpresa al eterno director se perpetró en el Hotel Beatriz, gracias al impulso de su sucesor en el cargo y gran amigo, Javier Ruiz, y a la mano artesana de Isabel Barrio, maestra de ceremonias.

Una comida entre amigos que sirvió para rememorar anécdotas y compartir experiencias sobre la vida y la profesión, con un Óscar San Martín que, tal y como demostró a su entrada en el salón que acogía la ceremonia, no se esperaba nada.