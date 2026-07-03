El Ovillo Mágico y Miami Gastro ganan el concurso de la Noche Blanca Cervantina de Ciudad Real

El Ayuntamiento distingue a los mejores escaparates y terrazas de la Noche Blanca Cervantina de Ciudad Real - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciudad Real ha distinguido este viernes a los mejores escaparates comerciales y terrazas hosteleras de la Noche Blanca Cervantina, celebrada el pasado 12 de junio, en un acto que ha servido para cerrar la programación de esta duodécima edición de una de las citas más consolidadas del verano en la capital.

El Salón de Plenos ha acogido la entrega de premios de la segunda edición del Concurso de Iluminación y Escaparates Comerciales y Terrazas de Establecimientos Hosteleros, organizado por la Concejalía de Turismo, con la colaboración del IMPEFE, para reconocer la creatividad y la implicación del tejido comercial y hostelero durante la Noche Blanca Cervantina.

El acto ha estado presidido por el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, acompañado por la concejal de Turismo, Cristina Galán, y la concejal de Promoción Económica, Yolanda Torres.

Durante su intervención, el alcalde ha agradecido el incremento de la participación registrado en esta segunda edición y ha puesto en valor el esfuerzo de todos los establecimientos, tanto premiados como participantes, por contribuir a que esta cita sea cada año más atractiva.

Cañizares ha subrayado que el crecimiento de la Noche Blanca Cervantina es posible gracias al compromiso del comercio, la hostelería, las asociaciones y las instituciones.

"Es muy importante para nosotros que esta actividad siga creciendo. Es una iniciativa muy bonita que llena de vida nuestra ciudad durante una noche entera y que los ciudadrealeños esperan cada año con entusiasmo y con ganas de participar", ha señalado.

El alcalde también ha destacado el cuidado con el que los establecimientos prepararon sus propuestas decorativas durante la celebración.

"Daba gusto recorrer la ciudad y comprobar el cariño con el que estaban hechos los escaparates y las terrazas, el buen gusto con el que estaban preparados y el ambiente que se generaba alrededor de ellos. Gracias a vosotros crecemos como ciudad", ha afirmado.

En la categoría de escaparates comerciales, el primer premio ha sido para El Ovillo Mágico, situado en la calle San Francisco, 2. El segundo premio ha recaído en Mimart CR, en la calle Calatrava, 30, mientras que el tercer premio ha sido para Hits, ubicado en la calle Cruz, 1.

En la modalidad de hostelería, el primer premio ha sido para Miami Gastro, el segundo para Terraza Jaleo y el tercero para Bastón Pub. En ambas categorías, el primer premio está dotado con 800 euros, el segundo con 500 euros y el tercero con 300 euros.

Por su parte, la concejal de Turismo, Cristina Galán, ha destacado que la Noche Blanca Cervantina "hay que hacerla entre todos" y ha defendido que el evento ha evolucionado hasta convertirse en mucho más que una iniciativa de promoción comercial.

Según ha señalado, esta cita se ha consolidado como un escaparate del talento del comercio, de la hostelería, del movimiento asociativo y de la oferta cultural de Ciudad Real.

Galán ha agradecido la implicación de todos los participantes y ha animado a más establecimientos a sumarse en próximas ediciones para seguir haciendo crecer una celebración que refleja "lo mejor de Ciudad Real".