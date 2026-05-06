Pablo Alborán, Siloé, Antonio Orozco y el espectáculo de Alvama Ice encabezan la programación de la Feria de Ciudad Real

La concejal de Festejos, Mar Sánchez, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Feria y Fiestas en honor de la Virgen del Prado en Ciudad Real incluirá en su programación las actuaciones de Pablo Alborán, Antonio Orozco, Siloé o el espectáculo de Alvama Ice.

La concejal de Festejos, Mar Sánchez, ha destacado que se ha preparado esta oferta "con ambición, ilusión y pensada para todos los públicos".

Va a "elevar el listón" y lo hace con el objetivo de "recuperar la capitalidad cultural que nunca se debió perder en anteriores mandatos", y para ello, se ha decidido adelantar el anuncio como parte de una estrategia para "reforzar la programación musical y consolidar nuestra feria como un referente".

La programación la abrirá el día 14 de agosto el grupo Siloé con su nuevo álbum Terrorismo Musical. Antonio Orozco llegará el día 19 con su gira nacional 'De Mi/Tu vida', y una de las propuestas más esperadas será el Global Tour de Pablo Alborán, que hará parada en el Auditorio Municipal de la Granja el día 21 de agosto, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Una de las grandes novedades del cartel musical es el espectáculo Kream de Alvama Ice, que se celebrará el 20 de agosto, "va a ser la única fecha de Castilla-La Mancha dentro de su gira internacional, el recinto se va a transformar en una experiencia inmersiva que va a combinar música, producción visual y una potente puesta en escena de tres horas con artistas invitados".

"Presentamos una apuesta fuerte para que los conciertos de la Feria y Fiestas de Ciudad Real sean de gran nivel, con el objetivo de situar nuestra programación entre las más atractivas del calendario estival y seguir avanzando para recuperar la capitalidad cultural de Ciudad Real, esa capitalidad que nunca debió perder en anteriores mandatos", subraya Mar Sánchez, que también ha deseado que "vecinos y vecinas sientan ese orgullo de ciudad y disfruten de su feria y que quienes nos visiten descubran una programación musical a la altura de las grandes citas nacionales".

La programación, no obstante, aún no está cerrada y pronto se anunciarán nuevos conciertos como el que habitualmente organiza Cadena 100 con gran éxito de público y que este año tendrá lugar el día 16 de agosto.

Las entradas ya están a la venta a través de la página web de la productora, con excepción de las del concierto de Siloé que se empezarán a vender en los próximos días con precios muy populares.

La concejal de Festejos, Mar Sánchez, ha recordado además que el próximo viernes, 15 de mayo, el auditorio Municipal de La Granja acogerá el concierto de Taburete, con su gira 'El Perro que fuma Tour', que servirá como antesala a la celebración de la Romería de Alarcos.