Pablo López lleva su gira 'El Niño del Espacio en Concierto' a Albacete, Puertollano y Guadalajara en 2026

Cartel de la gira 'El Niño del Espacio en Concierto' de Pablo López - EMOTIONAL EVENTS

ALBACETE 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

'El Niño del Espacio en Concierto', la nueva gira de Pablo López, llega a Albacete, Puertollano y Guadalajara en 2026, ha informado la promotora de esta gira en nota de prensa.

El primero de los conciertos será en el Auditorio Municipal Pedro Almodóvar de Puertollano el 27 de febrero. Las entradas se pondrán a la venta el martes, 25 de noviembre, a las 11.00 horas en la web www.emotionalevents.es

En Albacete, el concierto tendrá lugar el 22 de mayo en el Palacio de Congresos y las entradas se pondrán a la venta también este martes 25 de noviembre a la misma hora y en la misma página web.

En Guadalajara, en el Teatro Buero Vallejo, se celebrará el concierto del artista malagueño el 28 de febrero de 2026. Las entradas estarán disponibles a partir del 25 de enero, a las 11.00 horas, en la web oficial de la promotora www.emotionalevents.es

El cantante, compositor y pianista malagueño vuelve a los escenarios con un espectáculo en el que combinará sus temas más emblemáticos con las nuevas composiciones que formarán parte de su próximo trabajo discográfico.

El anuncio de la gira coincide con el lanzamiento del single 'El Niño del Espacio', un adelanto de lo que López define como una nueva etapa creativa marcada por la emoción y la búsqueda artística.