Pablo López, Luz Casal, José Mercé y Pignoise protagonizan la programación de junio de 'El Escénico de Illescas'

Archivo - El músico José Mercé. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

TOLEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Illescas acogerá durante el próximo mes de junio una nueva edición de 'El Escénico de Illescas', un ciclo de música en directo que reunirá a artistas de reconocido prestigio dentro del panorama musical nacional, consolidando la programación cultural del municipio y su posicionamiento como espacio de referencia para la celebración de eventos.

La programación contará con la presencia de Pablo López, Luz Casal, José Mercé y Pignoise, junto a otros nombres destacados como Juan Dávila, Marta Santos, el Escénico Urban Festival con Alvama Ice e invitados, el Festival Indie con Miss Caffeina y Mauri, además de propuestas como Zarzuela y Rocka + Rock con Ñ, configurando una oferta variada que abarca distintos estilos musicales y públicos.

El ciclo se desarrollará a lo largo del mes de junio, comenzando el día 2 con Juan Dávila y culminando el 28 de junio con la actuación de Pablo López, en una programación que combina música en directo, propuestas urbanas y festivales temáticos, ha informado la organización en nota de prensa.

La organización de este ciclo corre a cargo de SYS Producciones, empresa especializada en la producción de espectáculos y eventos culturales, que impulsa iniciativas dirigidas a acercar propuestas artísticas de primer nivel al público y contribuir a dinamizar la agenda cultural del territorio. Las entradas ya están a la venta en sys producciones.com.