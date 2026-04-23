Pacheco (CCOO) acusa a Vox de "erosionar" la democracia al hacer un "planteamiento de discriminación" en Extremadura

El secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco - EUROPA PRESS

TOLEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco, ha acusado a Vox de "erosionar los elementos fundamentales que constituyen los pilares de una democracia" al hacer en Extremadura un planteamiento de discriminación de un derecho fundamental recogido en la Constitución, como es el de no ser discriminado por origen.

A preguntas de los medios en una rueda de prensa, Pacheco ha denunciado que se produzcan pactos como el de PP y Vox en la comunidad extremeña. "Me parece que el PP ha adoptado en nuestro país la estrategia de darle categoría de normalidad a la ultraderecha, que lo único que pretende es erosionar los pilares de una democracia", ha añadido.

Para el secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO el PP está cometiendo "un grave error" al alimentar a "un monstruo" que "no solo se los puede comer a ellos, sino que puede tener efectos muy peligrosos para el conjunto de la ciudadanía en nuestro país".

Ante ello, CCOO tiene dos líneas de actuación como son tener una agenda sindical propositiva que constituya una alternativa a la sociedad "para que no tenga que estar abrazando discursos y propuestas que no tienen que ver con la realidad y que son reaccionarias y populistas, debido a la desesperación, la desesperanza o la incertidumbre"

"Una alternativa que tiene que ser evidentemente el mayor cortocircuito para que la gente no acabe metiendo en las papeletas de esas urnas en las diferentes comunidades autonómicas el voto a la ultraderecha", ha añadido.

En segundo lugar, desde CCOO están llevando a cabo una defensa de los pilares democráticos "avalados y amparados" por la Constitución para que situaciones como la que se plantea en Extremadura de discriminar por origen el acceso a las ayudas, "no vea la luz por la vía normativa y legislativa".

"Es claramente anticonstitucional estoy convencido que no seremos los únicos que apelaremos al cumplimiento estricto de la Constitución ya que hay más actores que también tienen la obligación de hacerlo", ha concluido el dirigente de CCOO.