Paco Candela, Mägo de Oz o el Black to the Stage Festival encabezarán en las Ferias de San Mateo de Talavera

Cartel de la programación musical de las Ferias de San Mateo 2026. - AYUNTAMIENTO

TOLEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La edil de Festejos de Talavera de la Reina, María Pilar Guerrero, ha avanzado la programación musical de las Ferias de San Mateo 2026, que se celebrarán del 17 al 20 de septiembre, y que convertirán a la ciudad en uno de los grandes referentes festivos de la región gracias a una propuesta que reunirá a artistas de primer nivel y espectáculos para todos los públicos.

Guerrero ha subrayado que el objetivo de esta programación es "ofrecer una feria abierta a todos los gustos y edades, combinando grandes conciertos con formatos innovadores que hagan de cada noche una experiencia diferente".

"Hemos diseñado una programación que apuesta por la calidad, la diversidad musical y el entretenimiento, con propuestas que abarcan desde el flamenco y el rock hasta la música urbana y los espectáculos inmersivos", ha indicado.

PROGRAMACIÓN MUSICAL

La programación arrancará el 17 de septiembre con la actuación de Paco Candela en la Plaza de la Comarca, donde el artista celebrará su Gira 30 Aniversario, repasando los grandes éxitos que han marcado sus tres décadas de trayectoria.

Esa misma noche, la Plaza de la Reina acogerá Afro Flamenco, una innovadora propuesta protagonizada por Javi Torres y German DJ, que fusionará grandes éxitos de diferentes épocas con ritmos afro y música electrónica. El espectáculo contará además con un impactante 'Live Percussion Show' de Javi Torres, combinando percusión en directo y música electrónica en una puesta en escena llena de energía.

El 18 de septiembre llegará uno de los eventos más esperados de estas ferias con el Black to the Stage Festival, que reunirá en la Plaza de la Comarca a Amistades Peligrosas, Bernardo Vázquez (The Refrescos), La Banda del Capitán Inhumano y el reconocido DJ Jesús Elices, en una noche dedicada a revivir algunos de los grandes éxitos de varias generaciones.

La fiesta continuará en la Plaza de la Reina con EXperience Flow, un espectáculo que combinará reguetón, latin urban, éxitos actuales y clásicos del género, acompañado por performers, animación e interacción constante con el público para convertir la noche en una auténtica celebración.

El 19 de septiembre será el turno de Mägo de Oz, que llegará a la Plaza de la Comarca con su Gira 2026, ofreciendo un potente espectáculo de folk metal, rock y fantasía con los himnos que han marcado su extensa trayectoria.

Posteriormente, la Plaza de la Reina se transformará en un gran escenario con Iconic Party, una experiencia inmersiva dirigida por Pedro Sojo junto al equipo de Terra Music Show, donde la música, la animación, los performers, la iluminación LED, los globos gigantes y los efectos visuales harán al público protagonista del espectáculo.

Como broche final, el 20 de septiembre, la Plaza de la Comarca acogerá el Talavera Fest, con la actuación de La Locura del Zurdo, que celebrará su Gira 30 Aniversario en un concierto cargado de rock, emoción y canciones que han acompañado a varias generaciones de seguidores.

Guerrero ha animado a talaveranos y visitantes a disfrutar de unas Ferias de San Mateo que "volverán a llenar la ciudad de vida y ambiente festivo", destacando que son "uno de los acontecimientos más importantes del calendario de Talavera y una oportunidad para compartir, disfrutar de la música en directo y seguir proyectando la ciudad como un referente cultural y de ocio".

La edil ha concluido asegurando que esta programación "refleja el compromiso del Ayuntamiento por ofrecer unas ferias modernas, participativas y de calidad, donde cada noche tenga una personalidad propia y donde cualquier persona pueda encontrar una propuesta con la que disfrutar".

La programación completa de las Ferias de San Mateo 2026 se dará a conocer más adelante en rueda de prensa, donde se presentarán todas las actividades y novedades que completarán la agenda festiva.