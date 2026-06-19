Paco Clavel recibirá este sábado un homenaje en el Pride de Valdepeñas

Paco Clavel. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Valdepeñas celebra este sábado, 20 de junio, el Pride 2026, con el que pretende instar a la tolerancia y la igualdad del colectivo LGTBI+ a través de una fiesta por la diversidad, que tendrá lugar en la Plaza de España, a partir de las 22.30 horas, y que contará con las actuaciones de María Isabel y Sonia Madoc, Kelly Roller, Penélope Caos y el Dj Acid Rainbow, junto un homenaje al polifacético Paco Clavel.

El acto, organizado por el Ayuntamiento de Valdepeñas, contará con la lectura de un manifiesto y un homenaje a Paco Clavel, cuya figura ha sido destacada por la concejala de Igualdad, Inmaculada Pacheco, como referente LGTBI del país. El artista, natural de un pueblo de Jaén, se mudó a Valdepeñas en su infancia, por lo que siempre ha formado parte de la Ciudad del Vino.

Se le concedió el título de Hijo Adoptivo de la Ciudad de Valdepeñas en 2023 y que siempre ha sido un referente de la comunidad. Se hizo conocido en los años 70 por su estilo extravagante, divertido y rompedor. Fue uno de los impulsores de la movida madrileña, mezclando música, humor y performance artística.

Hoy es reconocido como uno de los artistas más singulares e influyentes del pop alternativo en España, tal y como ha recordado el Ayuntamiento en nota de prensa.

En cuanto a las actuaciones, la fiesta contará con la artista María Isabel, que saltó a la fama con el tema 'Antes muertas que sencilla', con el que ganó el Festival Eurovisión Junior de 2004. Ha participado en numerosos talent shows de televisión, las más recientes son los programas 'Tu cara me suena' y 'Bailando con las estrellas', del que resultó ganadora.

Por otro lado, Sonia Madoc conocida por el extinto grupo Sonia y Selena, que se hizo archiconocido en los 2000 con el mítico tema 'Yo quiero bailar', también actuará en esta edición del Pride de Valdepeñas. Entre sus éxitos también se encuentran 'Deja que mueva, mueva' o 'Tequila'. En 2025 el dúo se reunió oficialmente para participar en el Benidorm Fest con el tema 'Reinas', que se hizo muy popular entre el colectivo LGTBI.

El cartel lo completa Kelly Roller, reconocida drag que ha participado en 'Drag Race España' y que ha consolidado su imagen en Valdepeñas como presentadora de la Gala Drag de la localidad.

También se sumará la drag valdepeñera Penélope Caos, que ha obtenido diferentes premios en la Gala Nacional 'La + Queen' de Valdepeñas, así como el dj Acid Rainbow, con una amplia experiencia a los mandos de fiestas LGTBI como Mariquita Fest, Baila Cariño, Aqua o Marta Cariño, entre otras, que pondrá la mejor música hasta la madrugada. Además, la Plaza Constitución contará ese fin de semana con los food trucks de Street Fun Burger Edition.