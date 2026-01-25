Paco Núñez acusa a Page de amparar la falta de explicaciones del Gobierno por el accidente de Adamuz

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. - PP

TOLEDO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha acusado este domingo al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page de "cerrar filas sin fisuras con Pedro Sánchez y con el ministro Óscar Puente", señalando que calificó de "impecable" la actuación del Gobierno de España tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz.

Núñez ha asegurado que "lo que hoy existe es todo lo contrario a una actuación impecable: hay falta de explicaciones, ausencia de datos claros y ninguna asunción de responsabilidades", por lo que ha reclamado "transparencia, rigor y verdad" ante un suceso de enorme gravedad", según ha trasladado el PP por nota de prensa.

"El señor Page, en lugar de ponerse del lado de las víctimas y de los ciudadanos, prefiere una vez más ponerse del lado de Sánchez y de sus ministros, aunque eso suponga mirar hacia otro lado ante posibles negligencias", ha asegurado.

El presidente regional del PP se ha alineado con la exigencia de dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, al considerar que "no se puede gestionar una tragedia de esta magnitud desde la autocomplacencia, el marketing político y la propaganda".

"Mientras Page respalda a Puente, yo exijo responsabilidades. Son dos formas muy distintas de entender y ejercer la política, también en Castilla-La Mancha: una basada en el cierre incondicional de filas con el poder y otra basada en la exigencia de responsabilidades, la claridad y el respeto a los ciudadanos", ha concluido Núñez.