Padilla pide responsabilidad política, institucional y ciudadana para cuidar y preservar la administración de justicia

Jornadas de las Comisiones de Derecho Privado y Penal organizadas por la asociación Juezas y Jueces para la Democracia. - AYUNTAMIENTO

CIUDAD REAL 21 May. (EUROPA PRESS) -

"La justicia es la garantía de los derechos y libertades de la ciudadanía", es el mensaje que ha querido mandar la consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, en la inauguración de las jornadas de formación organizadas por la asociación Juezas y Jueces para la Democracia en el municipio cuidadrealeño de Alcázar de San Juan.

Para la portavoz, estas jornadas son cruciales para "mejorar entre todos la administración de justicia", porque así, "reforzamos la garantía de los derechos y libertades de las personas que acuden a los tribunales para hacer efectiva su tutela judicial". Y es que, como ha señalado, el programa de este encuentro aborda temas muy "pegados a la calle y centrados en lo que afecta directamente a la ciudadanía" como son el fraude, la vivienda o los desahucios.

Padilla ha defendido ese papel de los órganos judiciales en el día a día de la ciudadanía y no solo "cuando ocupa grandes titulares, cuando abre telediarios o portadas por asuntos que, precisamente, no suelen ser agradables". Jornadas como las de hoy, son para la portavoz del Ejecutivo, "fundamentales para reforzar esa garantía de los derechos ciudadanos en nuestro país".

Por eso, ha lanzado un alegato en favor de preservar y cuidar a la administración de justicia y a sus trabajadores, que velan por "nuestros derechos y libertades", porque "cuando se desprestigia la justicia, se debilita algo esencial". Ha añadido que "la presunción de inocencia debe ser para todos, para quien se tiene que defender, pero también para jueces, fiscales e investigadores".

El riesgo para la responsable autonómica es que "si deterioramos el sistema judicial o el sistema democrático, quienes más perjudicados van a salir son precisamente los ciudadanos y ciudadanas".

Por lo tanto, en su opinión, "todos tenemos que contribuir a generar confianza, a sostener, y no debilitar el sistema". Ha incidido en que "no podemos permitir que cada vez que hay un juicio o cada vez que ocurre algo que afecta a la política, se desprestigie el sistema judicial desde un lado o desde otro. Hace falta responsabilidad por parte de todos: responsabilidad ciudadana, institucional y también política".

La portavoz del Ejecutivo ha lamentado que se respalde o no el sistema judicial en función de cómo convenga en cada momento, "este sistema democrático nos lo dimos con la Constitución, y todos tenemos la responsabilidad de mantenerlo", ha añadido.

De su lado, la alcaldesa de Alcázar de San Juan, Rosa Melchor, ha señalado que este tipo de iniciativas permiten acercar a la ciudadanía cuestiones fundamentales relacionadas con el funcionamiento de la justicia y contribuyen a reforzar el valor de las instituciones democráticas a través del diálogo y la formación continua.

Asimismo, ha expresado que encuentros de estas características resultan especialmente valiosos por el intercambio de experiencias que generan entre profesionales del ámbito judicial, algo que, según ha indicado, termina repercutiendo también en la mejora de los servicios públicos y en la protección de los derechos de la ciudadanía.

La alcaldesa ha añadido que Alcázar de San Juan mantiene una firme voluntad de seguir acogiendo actividades vinculadas al conocimiento, la reflexión institucional y el fortalecimiento democrático, agradeciendo además la colaboración del Gobierno regional y de la organización para hacer posible la celebración de estas jornadas en la ciudad.

PROGRAMA DE LAS JORNADAS

El programa de las jornadas, que se desarrolla en torno a distintas mesas de trabajo y análisis jurídico, aborda asuntos relacionados con el ciberfraude, la vivienda, la multirreincidencia, la violencia de género o la protección de menores, entre otros ámbitos de actualidad jurídica.

Durante las jornadas se han programado distintas ponencias especializadas y espacios de debate centrados en los retos actuales de la administración de justicia, con intervenciones de magistradas, magistrados y profesionales vinculados al ámbito judicial procedentes de tribunales superiores, audiencias provinciales y del Tribunal Supremo.