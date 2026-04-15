Padilla recuerda que los empleados públicos de C-LM disfrutan de las 35 horas semanales desde el 1 de enero de 2019

Archivo - La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla - DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM - Archivo

TOLEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha celebrado el paso dado a nivel nacional pero ha recordado que los empleados públicos de la región disfrutan de la jornada laboral de 35 horas semanales desde el 1 de enero de 2019 a pesar de las "trabas" que puso el Gobierno de Mariano Rajoy, que presentó un recurso.

Así ha reaccionado Padilla después de que el Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública haya dictado una resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por la que dicta las instrucciones pertinentes para implantar la jornada de 35 horas semanales al personal al servicio de la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos autónomos.

En rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados en el Consejo de Gobierno, la portavoz del Gobierno regional ha tildado de "positiva" esta decisión, pero ha querido recordar que "en Castilla-La Mancha los empleados públicos ya llevan muchos años disfrutando de ello". De hecho, ha dicho, "fuimos la primera comunidad autónoma en tomar la decisión de recuperar las 35 horas laborales".

Entre enero y mayo de 2016 el Ejecutivo regional recuperó la jornada de 35 horas semanales, que tuvo que ser suspendida por una sentencia del Tribunal Constitucional, tras un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de Rajoy.

Sin embargo, a pesar de ello, "seguimos trabajando empeñados en recuperar derechos", unos derechos que, según ha afeado Padilla, recortó el PP. En diciembre de 2018, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaban una ley para recuperar las treinta y cinco horas laborales a todos los empleados públicos de Castilla-La Mancha.

Una jornada que pudo aplicarse el 1 de enero del 2019 porque "esta vez no hubo recurso", ya que no gobernaba el Partido Popular en España y sin embargo ya había un gobierno socialista que "respetaba los derechos laborales", ha recalcado Esther Padilla.

"Es una satisfacción que se haga ahora a nivel nacional, pero lo es más todavía el saber que aquí en Castilla-La Mancha desde el 2019, ya es efectivo".