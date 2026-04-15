El Gobierno de C-LM desbloquea las obras del conservatorio de Almansa con una inversión de cinco millones

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TOLEDO 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado este miércoles el desbloqueo de las obras del conservatorio público de Almansa, una infraestructura educativa largamente demandada en el municipio y su entorno, que contará con una inversión de cinco millones de euros tras años de paralización.

Así lo ha trasladado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, en rueda de prensa, donde ha detallado que el proyecto quedó interrumpido después de que la empresa adjudicataria renunciara a su ejecución, en un contexto marcado por el incremento de los costes.

Esta situación provocó un parón que ha retrasado la puesta en marcha de unas instalaciones que venían reclamando tanto las familias como la comunidad educativa.

Según ha indicado la portavoz, la reactivación de las obras ha sido posible gracias al trabajo conjunto entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Almansa, una colaboración que ha permitido dar salida a una infraestructura que actualmente se presta en un edificio que "no reúne las condiciones necesarias".

Padilla ha subrayado que este modelo de cooperación entre administraciones responde a la voluntad de ofrecer soluciones ante las dificultades, destacando que ambas partes han asumido responsabilidades para sacar adelante el proyecto.

En este sentido, el Consistorio ha aportado los terrenos y el inmueble, mientras que el Ejecutivo autonómico se ha encargado de la licitación y ejecución de la obra.

El plazo previsto para la ejecución es de 15 meses, con la previsión de que los trabajos puedan comenzar a finales de este año y concluir una vez transcurrido ese periodo.

Padilla ha celebrado que, por fin, se dé solución a este problema y ha puesto en valor el esfuerzo inversor del Gobierno regional en materia educativa, destinándose para este 2026 un total de 77 millones de euros a "grandes infraestructuras educativas", a los que se suman otros 7,5 millones dirigidos a actuaciones de reforma y mejora.

Desde el Ejecutivo autonómico han defendido que esta inversión responde a la apuesta por reforzar el sistema educativo y garantizar la igualdad de oportunidades.