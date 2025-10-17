Padilla subraya que el subdelegado que investigó a Page sigue en el cargo e, incluso, fue "ratificado" en el cargo

La consejera Portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, comparece en rueda de prensa, desde la sede de la Delegación provincial de la Junta en Cuenca, para dar cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Gobierno. - JCCM

TOLEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Esther Padilla, ha subrayado que el subdelegado del Gobierno en Castilla-La Mancha que investigó al presidente autonómico, Emiliano García-Page, sigue en el cargo e, incluso, fue "ratificado" en el cargo una vez que el propio Page había trasladado su denuncia al Gobierno de Pedro Sánchez.

De este modo, ha reaccionado Padilla al ser preguntada por la revelación que hacia el propio presidente de Castilla-La Mancha en la sesión vespertina del debate sobre el estado de la región que se celebra este jueves y viernes en las Cortes regionales.

En un momento del debate, García-Page desvelaba que un subdelegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, "del gobierno de hoy", había estado "buscando y escarbando a ver si encontraba cosas sucias de este presidente". "Lo que digo es serio, por no decir grave. Y no será porque no lo he denunciado donde tenía que denunciarlo".

Tras estas palabras del presidente castellanomanchego, hoy Padilla, preguntada al respecto, ha subrayado que García-Page "sabe quién es el subdelegado" y "el Gobierno de España conoce el comportamiento de este subdelegado". Un subdelegado que, según ha apuntado, sigue en el cargo. "Está ratificado", ha apostillado.

Page puso en conocimiento de los superiores del Gobierno de España "lo que estaba haciendo" este subdelegado "para que tomaran las medidas que consideran oportunas". Y, según ha lamentado Padilla, la medida que consideró oportuno el Gobierno de España fue ratificarlo. "No le cesaron, por lo tanto lo ratificaron", ha afeado Padilla.