Page acudirá este viernes a la Escuela de Gobierno del PSOE que se celebrará en Salamanca

SALAMANCA/TOLEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Arzobispo Fonseca de Salamanca acogerá este viernes 21 y sábado 22 la IV Escuela de Gobierno del PSOE, un evento que arropará al candidato socialista a la Junta, Carlos Martínez, al reunir a políticos del PSOE como el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; los ministros Óscar Puente y Ana Redondo, el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page o el de Asturias, Adrián Barbón, entre otros.

Tal y como ha señalado el secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, en la carta de presentación de esta Escuela de Gobierno "esta nueva edición debe servir de guía para redactar un proyecto colectivo que vuelva a poner a las personas en el centro y a los territorios en una agenda multiescala, desde el municipalismo al europeísmo".

En el escrito, Martínez ha confiado en que los socialistas liderarán "el cambio". "Defenderemos los derechos y libertades y garantizaremos la igualdad de oportunidades para todos los castellanos y leoneses", ha manifestado.

Así, el programa de la IV Escuela de Gobierno, al que ha tenido acceso Europa Press, se abre con una mesa inaugural a las 16.30 horas moderada por el secretario de Formación y Acción Electoral del PSOE de Castilla y León, Fernando Vegas. Intervendrán la diputada del Parlamento Europeo Leire Pajín, el secretario general del PSOE Salamanca David Serrada, el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León Daniel de la Rosa y el secretario de Formación y Acción Electoral CEF, Alfonso Rodríguez.

A las 17.30 horas la primera mesa de debate llevará el título de 'Castilla y León tiene futuro con perspectiva europea' que estará moderada por la vicesecretaria general del PSOE Castilla y León, Nuria Rubio. Intervendrán la presidenta de la Alianza Progresista de S&D de Europa, Iratxe García, y los eurodiputados Marcos Ros, Darío Nardella y Nicolás González.

A las 19.15 horas tendrá lugar el acto titulado 'Atrévete al cambio en Castilla y León. Quedarse es futuro' que modera la ministra de Igualdad, Ana Redondo e intervendrán el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, junto al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, el presidente de la Junta de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page y el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza.

La jornada del sábado 22 comenzará con otra mesa debate a las 9.25 horas, titulada 'Europa y Castilla y León tienen futuro desde el Municipalismo y la ordenación del territorio'. Estará moderada por el secretario de política municipal del PSOE de Castilla y León, Francisco Díaz e intervendrán el alcalde de Fuenlabrada, Francisco Javier Ayala; la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés; la alcaldesa de Miranda de Ebro, Aitana Hernando y el teniente alcalde de Zamora, David Gago.

A las 11.00 horas la segunda mesa debate del día llevará el título de 'Europa y Castilla y León tienen futuro con perspectiva feminista'. Moderará la mesa la coordinadora del GPS de Castilla y León en el Congreso, Esther Peña, y participarán en la misma la secretaria de Igualdad CEF PSOE, Pilar Bernabé; la secretaria de Igualdad del PSOE Castilla y León, Lorena Valle; la secretaria de Organización del JSECYL, Elena Monzálvez y la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró.

Por último, el acto de clausura tendrá lugar a las 12.30 horas con la participación de la presidenta de la Alianza Progresista de S&D de Europa, Iratxe García; el ministro de Transporte, Óscar Puente; el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y el secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez.